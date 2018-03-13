蘋果收購紙媒版Netflix 股價收創新高

蘋果 (Apple) (APPL-US) 週一股價收創史上高點，盤中一度達 182 美元以上，市值 9254 億美元，最終收在 181.40 美元，市值 9220 美元。

這讓蘋果市值超過排名第二大的企業 Alphabet (GOOG-US) 足足 1000 億美元以上，也超過 Amazon （亞馬遜) (AMZN-US) 1500 億美元以上。

蘋果週一宣布將收購數位雜誌訂閱服務 Texture，該公司有『紙媒版 Netflix』之稱，每月收費 9.99 美元就可讓用戶在 app 上閱讀超過 200 本以上雜誌，包括 People、Vanity Fair、Esquire、Good Housekeeping 和 GQ 等出版社刊物。這些雜誌也提供下載後離線閱讀，可供 5 台設備運用。

蘋果網路軟體 & 服務的資深副總 Eddy Cue 表示，「我們致力自可靠來源取得有品質的新聞內容，並讓雜誌持續擁有美麗設計和感動人心的故事。」

蘋果並未揭露此收購行動相關的財務條款。

2010 年 Next Issue Media 以出版社財團的方式推出 Texture，包括 Condé Nast、Hearst 和 Meredith 等出版社，複製了諸如電視和電影等媒體形式過去的成功。該款 app 同時在 Android 和 iOS 的 app 商店中上架。

Next Issue Media 和 Texture 的執行長 John Loughlin 表示，公司這項服務「難以想像還有比被蘋果收購更好的去處和未來。」

蘋果究竟會整合該服務或者用在 Apple News 上，目前還不清楚。