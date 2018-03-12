高盛下一代掌門人浮出水面?Solomon被任命為單一總裁兼COO

摘要：據華爾街日報報導，在執掌華爾街頂級投行高盛超過 12 年後，Blankfein 最終可能在今年結束任期。高盛任命 David Solomon 為單一總裁兼 COO，有望成為下一任 CEO；另一 CEO 強力競爭者 Harvey Schwartz 將退休。

高盛任命 David Solomon 為單一總裁（Sole President）兼 COO，有望成為下一任 CEO；另一 CEO 強力競爭者 Harvey Schwartz 將退休。

華爾街日報本周報導稱，在執掌華爾街頂級投行高盛超過 12 年之後， Lloyd Blankfein 最終可能在今年結束任期。

Lloyd Blankfein 本人對報導不予評論，但是市場密切關注最有希望接替他成為高盛掌門人。目前情況看，最有可能的接班人有兩個人，他們是高盛聯合首席營運官（co—COO）David Solomon 和 Harvey Schwartz。而隨著 Schwartz 將退休，Solomon 或將成為下一任高盛掌門人。

這兩人是在 Steven Cohn 去年加入川普團隊後，被提升為高盛 COO 的。從高盛職位上看，COO 是僅次於 CEO 的職位。

Solomon 現年 55 歲，此前擔任高盛投資銀行部主管。投資銀行業務是高盛第二大收入來源。

David Solomon

Schwartz 現年 53 歲，最初在高盛做銷售業務，後來在 2008~2013 年間擔任銷售業務主管，自 2013 年以來為公司首席財務官（CFO）。

Solomon 在高盛內部以高調作風著稱，作為華爾街頂級銀行高管，他曾經兼職 DJ。他不是常春藤盟校畢業生，而是畢業於 Hamilton College 法律系。

Schwartz 生涯起步於商品交易公司 J. Aron，這家公司也是 Lloyd Blankfein 職業生涯起步點。此後 J. Aron 被收購併入高盛固定資產交易部門。

Harvey Schwartz

此後在高盛交易部門任職時，Schwartz 直接向 Steven Cohn 和 Blankfein 匯報。

『新聞來源／華爾街見聞』