Dropbox公開IPO發行價 最高估值80億美元

摘要：Dropbox 提交給美國證券交易委員會的文件顯示，Dropbox 計劃以每股 16－18 美元的價格發行 3600 萬支 A 股普通股。按照每股 18 美元計算，IPO 之後，Dropbox 將最多融資約 6.48 億美元，將是去年 Snap IPO 以來最大規模的科技 IPO。完全攤薄之後，該公司本輪估值為 70 億至 80 億美元，較 2014 年，上一輪融資時 100 億美元的估值下跌 20%。

Dropbox 提交給美國證券交易委員會的文件顯示，Dropbox 計劃以每股 16－18 美元的價格發行 3600 萬支 A 股普通股。按照每股 18 美元計算，IPO 之後，Dropbox 將最多融資約 6.48 億美元。

Dropbox 表示，此次 IPO 將尋求以發行價估值中間點的價格（17 美元 / 股）籌集 6.12 億美元，照此計算，這將是去年 Snap IPO 以來最大規模的科技 IPO。

Dropbox 計劃下周在那斯達克掛牌上市，股票代碼 DBX。在完全攤薄之後，Dropbox 公司本次 IPO 的估值為 70 億至 80 億美元，較 2014 年，上一輪融資時的 100 億美元的估值下跌 20%。

Dropbox 還表示，在 IPO 的同時，將以私募方式向 Salesforce.com 風險投資部門出售價值 1 億美元的股票。

與去年上市的社交軟體 Snapchat 的母公司 Snap 一樣，Dropbox 將使用多個股票類別，為公司管理層提供更多的投票權和控制權。A 股代表 2% 的投票權，而 Dropbox 的兩位創始人 Houston，Ferdowsi，紅杉資本以及 T. Rowe Price 持有的 B 類股將佔 98% 的投票權。每個 B 類股份代表 10 票投票權，每個 A 類股份只有 1 票投票權。該公司還擁有 C 類股份，該等股份並無投票權，但按股份基準轉換為 A 類股份。

Dropbox 公司稱，這樣的結構可能會影響公司估值，因為這種股票將不會被包括在投資者追蹤的主要的股票指數，如標普 500 指數，羅素 200 指數和標普中盤 400 指數，之內。

今明兩年將是科技獨角獸公司上市的大年。Dropbox 的 IPO 倍受關注，被視為是今後其他科技公司，比如音樂流媒體公司 Spotify 和共享汽車巨頭 Uber，公開上市前市場反應的一次試水。

Dropbox 在 2017 年的營收超過 11 億美元，較 2016 年的 8.448 億美元增長 31%；凈虧損為 1.117 億美元，較 2016 年的凈虧損 2.102 億美元大幅收窄。此外，截至 2017 年 12 月 31 日， Dropbox 註冊用戶超過 5 億人，付費用戶超過 1100 萬人。

在 IPO 之前，Dropbox 還將進行一次路演，再根據投資者的反應設定最終 IPO 的價格，而最終的價格不一定會在該公司預期的範圍之內。

『新聞來源／華爾街見聞』