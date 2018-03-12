【顧德投顧】加權日KD黃金交叉，指數再度大漲137.28點！

◆盤勢分析

【比特幣區塊鏈】下跌，PA 接棒，矽晶圓、MOSFET、電池仍可留意！

美股週五因非農及薪資增速等利多而上攻，重點還是在，然後呢？如果每次都能搶得先機，提早布局，那就等利多發酵再來收割就行！相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：今日加權日 KD 黃金交叉，今指數上漲 137.28 點，而週 KD 黃金交叉 (週五確認) 一堆個股已展開波段行情，可好好把握！

【二】利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數開高震盪走高！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【PA】、【電池】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

面對美股的 10 年期公債殖利率，面對川普的關稅效應，及柯恩的出走，很多投資人在消息面掌握上無法跟上，可依照技術分析評判！目前美股及台股的看盤技巧皆在 20MA，日 KD 已黃金交叉，剩下的就是如何布局！何時發酵的問題！

產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (+13.5，留意 20MA 扣底值)，5483 中美晶 (+1.7)，6182 合晶 (+0.25)、3532 台勝科 (+3)，這個族群，可開始留意 sumco 股價走勢 (週一再漲 2.45%)

【MOSFET】：6435 大中、6525 捷敏 (+1.8)、3317 尼克森 (+0.05)、8261? 鼎、5299 杰力、6138 茂達 (+0.7)，此族群可開始留意中國長電科股價 (週一上漲 1.11%)

【被動元件】：以 2327 國巨 (再度上漲 4.5 元收 410 元，前波高點 423.5 元) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂、3624 光頡、5317 凱美(+1.5)、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科(+2.4)、8043 蜜望實、6449 鈺邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀，漲價行情持續，以量價結構技術分析操作！

【板卡電競比特幣】：上週以連續提醒要先出了！3443 創意 (-27.5)、3035 智原 (-1.9)、3661 世芯、6591 動力 (-1.8)、6150 撼訊 (-27.5，跌停)、2377 微星、2376 技嘉 (-2.8)、3515 華擎 (-7)、3540 曜越、2465 麗台 (再跌停)、2399 映泰 (-0.9)、2425 承啟 (-2.7)、5386 青雲 (再跌停)、2421 建準，需隨時留意比特幣的報價，及其連動性

今再度轉強個股如：8155 博智、6552 易華電、1516 川飛、5871 中租、6446 藥華藥、2455 全新、3105 穩懋等皆可留意明日延續性！

新的一年，將出現大規模波動！並且出現牛熊並存，多空都能賺的現象！！可積極參與行情，祝 2018 年新年行大運，萬事如意！

徐照興 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

