東方海外(00316-HK):經濟復蘇 長途航運錄得雙位數增長

全球經濟全面復蘇，航運業顯著受惠。東方海外(00316-HK)2017年業績由虧轉盈，獲利1.38億美元(去年同期虧損2.19億美元)；不派息。而東方海外與中遠海運的收購交易，亦可望於2018年中完成。



東方海外(00361-HK)財務總裁董立新，於3月12日業績記者會上稱，有關與中遠海運控股的交易進展，目前餘下商務部和發改委的審批，可望於2018年中完成有關交易；至於會否涉及管理層變動，他表示雙方均注重順利交接，有關情況將適時公佈。亦是由於交易正在進行，雖然期內業績虧轉盈，但雙方磋商後決定暫時不宜派發股息。



東方海外2017年度業績，分部表現貨櫃運輸及物流業務分部虧損顯著收窄，由虧損2.74億美元減少至虧損0.12億美元；物業投資等其他業務則提供溢利1.5億美元，其中「華爾街廣場」公允值溢利淨額為0.43億美元。

東方海外(國際)主席董建成於業績報告中分析，2017年經濟環境遠勝預期，在接近十年低增長後，全球主要經濟大國之國內生產總值及貿易貨量同步健康發展，為業界2016年所經歷之低谷帶來轉機。遙相呼應之同步增長在近年難得一見，似乎能為持續復蘇打下基礎。董立新稱，期內長途航運業務表現理想，歐洲及美國航線錄得可觀增長，全年整體載貨量上升3.6%，而太平洋及亞歐航線則分別上升16.3%和19.7%，歐美市場正在復蘇，預期2018年保持良好增長。

而航運市道好轉，過去年間所建造之特大船舶已紛紛下水，投入市場。在貿易增幅改善下，業界不斷利用閒置或級聯效應所得之運載力增添新航班。2017年亦開始有歐洲公司訂購新船，惟數量不多，大家仍是處於保守狀態。而新船交付新增供應量，2018年會上升至156萬個貨櫃箱，較2017年的119萬個為高，但2019年市場供應可望回落至84萬個，2020年進一步下降至39萬個。至於市場運費亦有所上升，由2016年的每標準箱773美元，增加至2017年的861美元。集團向三星重工訂購一系列六艘運載量達 21,413 個標準箱之「Giga」級船舶中，五艘已在年內交付，該系列最後一艘新船亦已於2018年1月接收。年內集團並無進一步訂購新船。



集團於加里福尼亞州之長堤貨櫃碼頭 Middle Harbor 重建項目第二期於2017底前投產，現時進度令人滿意，不單效率有所提升，更為成本帶來裨益；處理能力達200萬標準箱，當第三期於2021 年也落成，屆時處理能力將提升至330萬個。



聯盟運作乃東方海外國際奉行多年基本策略之一。集團與中遠海運集運、CMA CGM 及長榮合組之「大洋聯盟」，即將步入第二個年頭。聯盟運作不斷為集團帶來完善網絡及規模經濟等效益，成為增長策略不可或缺之部分。



東方海外物流之發展及盈利均穩步向前。地區物流業務利潤有所改善，而以管理北美及歐洲大型零售商供應鏈為主之核心業務繼續成為盈利支柱。集團以在此高度競爭之市場內繼續建構及增長物流業務為目標。



運用數碼科技乃集團能提供此等全面化服務之重要元素，在加強客戶供應鏈透明度之同時，集團更應用數據分析，提升定價營運管理及內部效率。東方海外國際將繼續大力投資，發展數碼科技。



美國已挑起貿易戰，董立新稱，貿易戰對航運業會造成負面影響，但這次美國提高的關稅主要涉及鋼鐵和鋁材，屬大宗商品，對東方海外的貨櫃航運業務影響較少；目前仍要關注其他國家對事件的反應，而集團的運輸貨物覆蓋廣泛，市場覆蓋亦避免過度集中，均有助應對貿易戰。



展望未來，董建成指出，集團已接收全部六艘運載量達 21,413 個標準箱之新船，此等海上巨無霸將不單為集團提升運載力，更能帶來成本效益。在大型新船2018年按時投入服務而2019年及2020年新船訂單數目相對較少情況下，經濟數據改善有望為業界帶來多年來所需之穩定環境。現時，集團保持審慎樂觀。集團以全盤整合供應鏈為目標，緊密連結內中各個流程以降低成本，提高效益，令物流供應鏈上各持份者得益。在經濟環境逐步改善及業界漸形整固下，東方海外國際前景更為光明。

文：周燕芬

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