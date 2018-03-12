經部加工處攜宏達電等產學界 培養AR/VR人才

經濟部加工處去年度鎖定以四大軸線培育出 47 名高端跨虛實產業人才，且促成近千萬的體感產學合作案，及推動智崴體驗中心等體感場域試煉與商轉，處長黃文谷今 (12) 日指出，AR/VR 商機龐大，特別與宏達電 (2498-TW) 等產學界合作，極培養體感科技人才。

黃文谷指出，根據國際數據資訊 (International Data Corporation,IDC) 預估，至 2021 年 AR/VR 產品與相關服務的產值規模可望達 2150 億美元，相對應之的人才與市場需求將持續擴大，跨虛實整合技術的開發與內容的製作，成為下一波人才技能的檢核與競爭力標準。

他表示，鑑於龐大的體感科技人才需求，加工處在 3 月 9-12 日辦理 4 天的 VR 實作工作坊，由原金國際專業講師帶領，透過 Unreal、Substance Painter 等軟體，從場景製作、觸控設計到 VR 設備設定等完整培訓影視動畫 VR 化的關鍵技術，4 天累計培育 81 人次。

黃文谷表示，VR 動畫影視特效產業人才大師論壇今日登場，由宏達電、原金國際、湃思及夢想動畫等逾百位產業與學界代表共同參與，針對 VR 影像的技術應用與實際案例進行分享，以跨域整合軟硬體與內容開發，推動 VR 產業的市場機會與提升產業競爭力，且凝聚高雄軟體園區體感研發動能，作為未來推動高雄體感科技園區人才轉運平台。