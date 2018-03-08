宏達電投1億美元打造ViveX 倫敦明年加入成第6個加速器

宏達電 (2498-TW) 布局 VR 生態圈，除硬體設備之外，也積極開發內容，日前已決議投入 1 億美元打造 Vive X，為全球首個以 VR/AR 科技為核心的創業加速器，第三屆新創團隊成果發表今 (8) 日在台北首發，除現有五地的加速器中心外，倫敦預計將自明年第四屆起成為全球第六個加速器中心。

宏達電今日宣布 Vive X 台北加速器在台北舉辦第三屆新創團隊首發 Demo Day，這次演示活動邀請 7 個國家、共 12 家 VR/AR 相關的新創團隊參展，吸引上百名投資者參與，另外，還邀請多位潛在商業夥伴到場，與會人士不僅體驗團隊在 VR/AR 相關的硬體、平台服務、工具、娛樂應用、人工智慧與企業解決方案等各方面的研發成果，也與團隊交流未來的產業成長與投資機會。

宏達電說，Vive X 第三屆新創團隊 Demo Day 展示活動由台北首發，之後 3 月 15 日將在深圳、3 月 28 日將在舊金山舉行；宏達電表示，Vive X 為全球首個以 VR/AR 科技為核心的創業加速器，主要關注早期創業團隊，已成長為全球最活躍的 VR/AR 產業投資機構。

宏達電說，Vive X 目的在推動 VR/AR 產業發展，促進全球虛擬實境生態繁榮，目前全球加速器共有五個中心，分別是台北、舊金山、北京、深圳與特拉維夫，明年將正式在倫敦設立第六個加速器中心，加強服務歐洲的創新團隊。

宏達電在農曆年前進行組織調整，在全球五大區分設總經理，整合智慧手機及 Vive 行銷與業務，各地區負責人分別是，美洲區總經理 Daniel O’Brien，歐洲區總經理 Paul Brown，北亞區總經理鮑永哲，中國區總經理汪叢青，台灣區總經理陳柏諭。

陳柏諭今日指出，Vive 將整合成功的經驗，例如教育、政府訓練、車商、醫療、航空等應用，幫助開發者把內容商業化，後續不排除會進行招商。