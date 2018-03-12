物價在漲，投資請往這些市場

美國 2 月新增就業達 31.3 萬人。但工資僅上升 0.1%，年率亦僅上升 2.6%，接近過去二年平均水準。CIBC 公司分析師葛蘭成 (Andrew Grantham) 說，工資數據證實，1 月工資大幅上升僅屬暫時，有助減緩通貨膨脹上升的擔憂。他說，Fed 今年將升息三次，而非分析師目前預估的四次。 新聞來源: 鉅亨網 2018-3-10

上週五美國公佈勞動市場數據，2 月新增非農就業人數 31.3 萬人、勞動參與率升高至 63%，但平均每小時薪資年增率卻從 2.8% 降至 2.6%。部份分析師因此認為美國物價繼續升高並失控的機率較低，聯準會也會放緩升息的步調，鉅亨網基金交易平台認為此看法存有大問題，投資人該趁物價年增率大幅升高前由債轉股，避開升息為債券帶來的不良影響。

1. 別搞錯，美國週薪增長超強勁

美國週薪增長穩健向上

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/3/12。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

對於薪資變化，新聞媒體中呈現的多為平均每小時薪資年增率，但對於受薪階級，考量到工時變化的每週薪資才更能反應購買能力。根據美國勞工統計局，若加計每週工作時間的增加，2 月生產及非管理勞工的薪資年增率為 5%，創下 36 個月的新高，並延續 2017 年以來持續上升的趨勢。鉅亨基金交易平台認為高達 5% 的週薪年增率，將提高消費者信心及購買力，並讓美國物價年增率進一步升高。

2. 升息未結束，債券獲利空間有限

鉅亨基金交易平台預估今年各類債券總報酬

資料來源：Bloomberg，分別採美銀美林美國公債、全球投資級債券、新興市場主權債券及全球高收益債券指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/3/12。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

美國 1 月消費者物價年增率為 2.1%，就算扣除波動較高的食品及能源後的核心物價年增率也高達 1.8%，離聯準會定下的 2% 目標差距無幾。加上穩健成長的週薪年增率，鉅亨基金交易平台認為聯準會將於 3、6 及 9 月各升一次息，並視經濟數據變化，保留 12 月再升息一次的機會。考量到目前債券普遍的低殖利率及高存續期間，今年美國公債及全球投資級債券預估表現差強人意（美國公債介於 0.1% 至 1.4%，全球投資級債券介於 0.9% 至 2.3%），而傳統報酬率較高的新興市場債券及全球高收益債券的預期表現也不亮眼（新興市場債券介於 3.7% 至 5.3%，全球高收益債券介於 5% 至 5.8%）。

3. 物價年增率升高時，看好新興市場股市及能源類股

相較於債券市場的不佳表現，物價年增率升高及升息反而是股市的好幫手。從 1998 年以來，當美國物價年增率於未來一年上升 1% 至 2% 間時，未來一年新興市場股市平均上漲 17% 居冠，能源類股及黃金價格平均上漲 14.9% 及 13.4%，遠優於美股的 6.3%；若物價上升速度加快，未來一年物價年增率升高 2% 至 3% 時，黃金價格、新興市場股市未來一年平均漲幅雙雙超過 20%，能源及原物料類股平均漲幅則為 17.6% 及 14.5%，也都好於美股的 10.5%。

美國物價年增率變化及各類資產表現

資料來源：Bloomberg，分別採 MSCI 新興市場、標普能源類股、黃金價格、MSCI 世界、標普原物料類股及標普 500 指數，鉅亨基金交易平台整理；回測期間：1998/12-2018/2。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

調降債券、調高股票佔資產配置比重

美國於關稅細則中加入豁免調款，大幅降低全球爆發貿易戰的風險，預料美國及全球經濟將繼續復甦，建議投資人調降債券型基金持有比重，並提高於新興市場股票型基金或全球股票型基金的佈局，更積極的投資人則可考慮配置部份能源類股基金。

鉅亨精選基金

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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