美貿易戰擔憂減弱 新興股市持續吸金

川普政府關稅令保留豁免但書，預期貿易戰威脅減弱，美股止跌回升，S&P500 指數前周反彈 1.74%，道瓊工業指數上漲 1.77%，Nasdaq 指數亦跟漲 1.79%。而歐元區經濟改善，使歐洲央行意外調整政策措辭，加上德國政治僵局化解，道瓊歐盟 600 指數前周上漲 0.43%；MSCI 新興市場指數上漲 1%。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 3 月 7 日，日股登上吸金王寶座，上周吸金 40.55 億美元；全球新興市場與各新興區域持續受到資金青睞，上周流入幅度縮小為 2.53 億美元；亞洲不含日本吸金 3.13 億美元。美股由流入轉為流出，上周遭賣出 103.48 億美元 (見表)。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠於國際股市轉強，加上費半指數創新高，台股電子類股指數突破 2 月 27 日短線高點，成為盤面主軸。就技術面來看，他表示，均線結構已開始改善，量價是否配合是目前的主要多空訊號，若補量上行，台股不排除重回前波高點。

廖哲宏表示，總經數據表現仍處於擴張期，景氣領先指標維持正向發展，目前加權指數已重新站回均線之上，若成交量能站上 1400 億元，在量價配合下，技術面亦將再助台股多頭信心。就類股而言，電子類股指數站上月線和季線，盤面主流地位確立；金融和非金電指數則仍需要時間整理。

展望後市，廖哲宏表示，營所稅調高、匯市波動對企業盈餘的潛在影響尚難確認，此部分對台股能提供的助益相對較弱，但上半年疑慮不高。目前來看，中期台股走勢仍決定在企業盈餘成長動能表現。短期而言，美股是否創高、外資買超能否擴大，將是牽動行情的主要變數。

廖哲宏表示，目前盤面強勢股在於車用電子、生技，第二季為亞洲地區石化產業歲修高峰，應有利於相關塑化族群的表現，看好 PVC、EG、SM 利差走勢，預估在景氣回升、原油價格維持穩定的前提下，可依前述塑化原料擇優佈局。

在美股部分，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，總統川普簽署關稅令，對進口鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 的高額關稅。目前加拿大和墨西哥得到豁免，官員表示，若其他盟國能夠證明關稅將損害他們的國家安全，也可提出豁免申請。而川普發布推文，只有簽署了新的且公平的北美自由貿易協定 (NAFTA)，針對進口鋼材和鋁的關稅才會恢復正常。

在總經數據部分，美國 2 月新增非農就業人數達到 31.3 萬，創下 2016 年年中以來最高水平，遠高於 20.5 萬的預測中值。2 月 ADP 美國私營部門新增就業增加 23.5 萬人，優於預期的 20 萬人。2 月 Markit 美國服務業 PMI 指數持平於 55.9；1 月耐久財訂單月減 3.6%，符合預期。

展望後市，林素萍表示，根據聯儲會褐皮書，多數地區的薪資水平因吃緊的勞動力市場而上升，推升通膨走揚。目前市場已充分反映對於今年有三次升息的期待，通膨也還在聯準會可接受範圍中。且貿易關稅豁免也將持續展開談判，對美股影響應該有限，但波動加劇仍不可避免，因此建議投資人，可透過由黃金比例打造而成，結合股債等多重資產的收益成長策略佈局於美國強資產，方能無懼多空干擾，讓資產跟漲抗跌。

在陸股部分，安聯中國策略基金經理人許廷全表示，中國舉行第 13 全國人民代表大會，其中提議修憲取消國家主席任期限制獲得通過，代表主席習近平將不受兩屆連續任職的影響，得以終身連任；同時也在會議上確立今年經濟成長目標為 6% 左右。而已實行多年的減稅降費，預計今年全年減稅金額超過 8000 億元，預期將可對重點扶持相關產業與中小企業有正面幫助，並降低對於財政的仰賴。

許廷全表示，在金融市場部分，中國央行行長周小川於上周五記者會上表示，金融市場的改革與開放將會持續擴大，預期在更多資本市場開放、資金交流以及政策推動下，可聚焦中長期政策與產業成長機會。他舉例，MSCI 納入後，對外資的限制鬆綁，以及每月匯回限制、額度上面的申請方面，應該變得更容易；對內部分，接下來可能針對具有成長性的公司或列入重點產業的企業，加快其掛牌的速度，亦對短期市場有幫助。

至於美國提高部分商品進口貿易關稅部分，許廷全表示，就數據來看，中國出口相關商品至美國的佔比原本就低，因此對企業影響有限；加上中國內需仍大，且本次關稅令並非針對中國而來，預期應不至於擴大為貿易戰爭，主要還是影響市場情緒，造成短線波動，提供了長線布局的良機。展望後市，他表示，除了因應政策受惠的產業升級外，消費升級以及製造 2025、新興產業的推出政策等，都值得留意。

歐洲部分，安聯四季成長組合基金人莊凱倫表示，歐洲央行如預期維持利率不變，但意外調整政策措辭，放棄了在必要時擴大債券購買規模的明確承諾，但仍重申量化寬鬆將至少持續至 9 月底，繼續維持每月 300 億歐元的資產購買規模。歐洲央行總裁德拉吉表示，歐元區經濟的改善使得歐洲央行決定放棄必要時擴大每月債券購買的承諾。儘管對歐元區經濟充滿信心，同時擔憂保護主義恐促使全球貿易戰。

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