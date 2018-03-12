【富蘭克林華美】: ｢ 重機會、重收益、重管理 ｣ 三大策略

◆ 掌握進場好時機 特別股基金搶吸固定收益投資目光

美國 10 年期公債殖利率彈升，債市波動風險大幅提高，衝擊固定收益資產報酬，抗震力高且票息收益具投資價值的特別股成為市場焦點 (見表一)。富蘭克林華美投信看準時機，推出富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)，將於 3 月 26 日展開募集，以｢重機會、重收益、重管理｣策略，讓投資人簡單靈活投資特別股。

富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 擬任經理人余冠廷表示，今年 2 月初全球股市重挫，突顯風險意識重要性，美債殖利率彈升至 2.9% 附近更使各債種備受壓力，過去在資產配置常被忽略的特別股，因兼具低波動與相對穩定配息特性，一躍成為市場寵兒，備受固定收益投資人矚目。

余冠廷認為，要穩健追求特別股收益，透過 ｢ 重機會、重收益、重管理｣的主動式基金投資是最佳策略，富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 重視每一個投資機會，適當布局非金融產業能有效分散風險並增強攻擊力道；而考量高息收益目標，更將稅後收益納入配置評估，善用利息免稅優勢選出稅後收益率相對較高的特別股，提升投資效率。

此外，富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 透過核心與戰術配置：以特別股股息配發能力強的大型企業為核心，戰術配置被市場低估或因負面事件短線超賣的企業，有利於投資組合適應景氣變化以及爭取超額報酬，整體表現也將更為穩健。

富蘭克林華美投信建議，特別股收益率媲美高收益債，報酬表現相當 ( 資料來源：Bloomberg，標普美國特別股指數，ICE 美銀美林債券指數，2018/1/31。標普美國特別股指數殖利率 6.1%、ICE 美銀美林債券指數殖利率 5.6%，兩者差異不大 )，且特別股有票面價格買回特性支撐股價，適合長期持有享受票息收益。觀察特別股在受美債殖利率上揚影響後，收復跌幅迅速且接續六個月表現十分突出 (見表一)，此時透過 ｢ 重機會、重收益、重管理 ｣ 的基金進場投資特別股正是時機。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。

本基金以多幣別計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外，本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。

本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於申購時應謹慎考量。本公司於公司網站：www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。基金配息係依據基金投資組合之平均股利率為計算基礎，預估未來一年於投資標的個股取得之總股利收入，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。經理公司視投資組合標的股利率水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有變動，若股利率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，年化配息率之訂定應以平均年化股利率為參考基準，惟經理公司保留一定程度的彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。

投資各類型 NB 分配型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。