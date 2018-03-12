安倍醜聞纏身 日元兌美元有望升破100關卡

日本首相安倍晉三以及財政大臣麻生太郎因賤價賣地與串改文件案醜聞纏身，但反而提振日元的走勢，策略師指出，在經常帳盈餘、央行縮減購債與政治因素等影響下，日元可能自 2016 年以來首次，升至 1 美元兌換 100 日元之內。

美元兌日元即將跌破 100

日元本月升至 16 個月以來的高點 105.25 日元兌換 1 美元，隨後回落至 106.60 附近，交易員正密切關注 105 的關鍵關卡。《彭博社》整理出下列原因，使得日元兌美元將可能持續向上攀升。

日本央行退場

日本央行一直在減少其每月債券購買量，這是其量化寬鬆計劃的一部分，使計畫一直在控至日元的強弱。日本央行 2 月份的債券持有量，比去年同期增加約 54 兆日元，為 2013 年 7 月以來增幅最小的，大幅小於預期增長的 80 兆日圓，持續減少購債將推升日元。

隨著日本央行購債減少，日元走升

日本央行總裁黑田東彥在上週明確表示，目前的經濟刺激計畫將繼續維持一段時間，但他在 3 月 2 日時曾表示，央行將思考在 2019 財年終止 QE 計畫。

經常帳戶盈餘

日本經常賬戶盈餘持續增加，是另一個對日元造成上行壓力的因素，日元的走勢往往跟隨著貿易走勢，但中間有 12 個月的差距，貿易順差將帶動日元，政府數據顯示，1 月份的盈餘接近十年來的高位。

日本經常帳盈餘往往象徵著日元走升

對沖基金部位

根據美國商品期貨交易委員會的數據，槓桿基金自 1 月 9 日以來，逐漸減少對日元的看跌。不過，由於這些基金仍持有淨空單，進一步的賣出合約可能導致日元再度上漲。安倍資本投資的 Nader Naeimi 和 Kit Trading Fund 上個月表示，他們打賭日元會走強。

槓桿基金仍持有日元淨空單

政治因素

最後，安倍晉三身邊相關人士以低價購入日本政府國有地，且相關文件遭竄改，財物大臣麻生太郎因協助掩飾，面臨下台壓力。僅管此舉不影響自由民主黨執政的權力，但安倍晉三民調因此大跌，安倍一向支持疲弱的日元，一旦他停止執政，日元的疲弱將終結。