日本央行行長：即使2019財年通膨達到2% 也不會立即退出寬鬆

摘要：在周五的發布會上，黑田東彥指出，如果 2019 財年通膨達到 2%，並不會立即退出貨幣寬鬆政策，目前不是談論退出細節的時機。美元 / 日元短線走高。

在周五的發布會上，黑田東彥指出，如果 2019 財年通膨達到 2%，並不會立即退出貨幣寬鬆政策。

美元 / 日元在上午大幅上行後，午後高位震盪。

黑田稱：

政策的目標不是資產購買的總量，而是殖利率。

80 兆日元資產購買的數字只是一個指引。

2019 財年通膨達到 2%，並不會立即觸發退出。

目前不是談論退出細節的時機。

殖利率曲線控制增強了寬鬆措施的效果。

日本央行在目標和工具方面具有獨立性。

而在上周五（3 月 2 日），黑田則稱，日本央行將會在 2019 財年左右考慮退出策略。

當時黑田東彥表示：

日本央行將會在 2019 財年左右考慮退出策略。當時機來臨時，日本央行會與市場討論退出策略。

將繼續擴大貨基，直至通膨穩定，但政策並非一成不變，貨幣寬鬆或者緊縮都不會永遠持續。

日本央行並不打算永遠維持利率不變，可能在 CPI 達到 2% 之前就改變政策。

不過即使 CPI 達到了 2% 的水平，日本央行也可能會保持利率不變。

黑田東彥表示，自己並非暗示未來 2 到 3 年內就會達到物價目標，只是他個人認為，2019 財年左右達到目標的可能性較高。仍需要通過薪資增長維持通膨。

他強調，目前日本沒有惡性通膨的可能性，需要繼續實施強有力的貨幣寬鬆政策。日本央行可能在未來五年中進行政策評估，但目前沒有進行政策評估的必要。

黑田承認，日本央行的寬鬆政策的確對地區性銀行的獲利造成影響，但它們自身營收目前均表現良好。未來日本央行將會對金融系統給予比過去更多的關注。

『新聞來源／華爾街見聞』