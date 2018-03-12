竄改賣地門文件 衝擊安倍連任大計 麻生下台壓力增

《日本讀賣新聞》近日展開的一項輿論調查顯示，首相安倍晉三領導的內閣支持率自去年眾議院大選公示前的 11 月 (41%) 至今，時隔 5 個月首次跌破 5 成，為 48%。

中新網援引該報導指出，可能受到近期持續發酵的森友學園及加計學園醜聞影響，此次民調結果還顯示，對於不支持安倍內閣的理由，躍升至首位的是「不能信賴首相」(51%)。

而對於安倍內閣應優先完成的課題，68% 的受訪者認為是「(恢復) 經濟景氣和雇傭」問題。認為應該處理森友學園和加計學園問題的人，也比上次民調增加了 7 個百分點，達到了 47%。

據了解，圍繞向學校法人「森友學園」出售國有土地的問題，日本財務省 12 日將向國會報告被指疑似在問題曝光後被改寫的審批檔相關調查結果。財務省擬承認改寫，表示「有刪除表述的例子」。弄清改寫的時間、目的、有無指示等來龍去脈將成為今後的焦點。

日媒指出，日本在野黨以「安倍政權的隱瞞體制」招致改寫為由，打算反復要求基於國會擁有的國政調查權展開調查，並使國稅廳長官佐川宣壽在國會作證。這也可能會發展成日本副首相兼財務相麻生太郎的去留問題。

分析指出，此次事件令民眾對於安倍政府的不信任無疑將加深。追究首相安倍晉三及副首相兼財務相麻生太郎責任的聲音必將高漲。

香港《明報》報導，不少觀察認為，這次「賣地門」的新發展令副首相兼財長麻生問責下台的壓力大增，亦可能動搖安倍內閣。

日本 JNN 新聞聯網上周一 (5 日) 公布最新民調顯示，安倍支持度跌至 49.3%，為近 5 個月來首次不足 5 成，另有 80% 受訪者認為當局就「賣地門」需作更多解釋。

共同社分析，財務省決定承認竄改文件，可能是想「止血」減少政治打擊，惟外界對於安倍政府的不信任恐將加深。

安倍內閣支持度跌破 5 成，日股無動於衷，截至周一 (12 日) 中午 12:13，日經 225 指數上漲 292.4 點或 + 1.36%，至 21761.6 點；美元兌日元最新報 106.59 或 - 0.17%。