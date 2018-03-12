智慧手機瀏海螢幕蔚為風潮 宏達電不打算跟

非蘋旗艦機大戰開打，三星 S9 系列率先登台開賣，本周還有華碩 (2357-TW) 及 Sony 將在台灣舉辦發表會，3 月 27 日華為新機也將亮相，預計將發表 P20 新機，今年非蘋手機的一大特色是出現一股「瀏海」螢幕風潮，宏達電 (2498-TW)U12 發表時程尚未對外透露，外傳約在 4 月間亮間，據指出，並不會跟進「瀏海」設計。

TrendForce 光電研究 (WitsView) 認為，今年全螢幕手機成為市場主流，訴求上下更窄的邊框，或搭配 Notch 異型設計則成為新一波話題，且衍伸出屏下式指紋辨識方案及相機模組搭配人臉辨識方案等新產品應用。

WitsView 指出，蘋果去年發表的 iPhone X 採用 Notch 異型設計搭配 3D 人臉辨識方案，今年異型設計成為各手機品牌廠商開發的焦點，但 WitsView 認為，除 Notch 設計專利疑慮外，消費者的接受度，異型設計生產難度和衍生成本，都會影響產品的定位和滲透率的提升；WitsView 預期，今年異型設計機種占智慧型手機市場滲透率僅將上升至 15.7%，2021 年則將達 26.9%。

從非蘋新機的設計來看，包括華碩、華為、OPPO、LG 等多家手機品牌廠都將出現瀏海螢幕設計，上半年非蘋陣營機戰已開打，三星 S9 系列在台預購熱烈，將在 3/16 上市開賣，本周則有 Sony Xperia XZ2 預計明 (13) 日在台發表，華碩則是預計 3/15 在台發表 ZenFone5 系列中的 ZenFone5Q，將搶先在台預購，至於 ZenFone 5 及 5Z 則預計第 2 季陸續推出。

華為將在法國巴黎發表 P20 系列新品，預計將有 P20、P20 Pro、P20 Lite 等 3 款新機亮相，市場傳出，P20 將採瀏海設計。

市場近期也傳出宏達電 U12 規格，包括高螢幕占比，雙主鏡頭將搭配 1200 萬畫素及 1600 萬畫素，高通 S845 處理器，5.99 吋 QHD + 螢幕 18：9 全螢幕，宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，U12 腳步已近，應不會瀏海設計。

宏達電 2 月營收寫下 13 年多新低，旗艦機 U12 外傳可在 4 月亮相，雖然今年新旗艦尚未發表，但是行銷力道則自 3 月可望進一步升溫，在五月天的助陣下，希望進一步衝刺首季營運。