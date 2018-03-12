崇佑-KY去年虧損，但財務健全與現金充沛，每股仍配發0.8元現金

【財訊快報／李娟萍報導】崇佑 - KY(5543) 去年整體營運雖見虧損，但考量公司每股淨值仍達 18.4 元水準，且財務體質健全與營運現金充沛決議，董事會配發每股現金股利 0.8 元。崇佑 - KY 2 月合併營收為新台幣 4,725.7 萬元，較去年同期的 4,358.9 萬元成長 8.41%，累計前 2 月營收達 1 億 3,342.5 萬元，較去年同期成長 17.65%。



崇佑 - KY 表示，經營團隊在過去一年時間內積極進行內部與業務重整後，初步效益已反映在營收表現上，受惠中國與歐美的訂單需求持續回穩，以及在業務推廣上專注在金屬隔間牆體較高毛利率的產品結構持續優化，是有效帶動今年 2 月、累計前 2 月營收皆較去年同期成長的主要關鍵，崇佑 - KY 有信心在今年能夠繳出擺脫去年虧損局面的營運表現。



崇佑 - KY 董事會並通過於 5 月 29 日召開 2018 年股東常會，並進行董事及獨立董事的全面改選，董事會通過推舉包括張建智、林建興等共二席董事，以及田嘉昇、李訓良等共二席獨立董事候選人名單。



展望 2018 年第一季，崇佑 - KY 維持審慎樂觀看法。隨著中國政府祭出 31 項惠台政策，鼓勵台資企業參與中國交通、市政公用工程、以及「一帶一路」等基礎建設計畫，並且公平參與政府採購，政策效益可望協助於整體台商在中國金屬建材市場占有率的提升，崇佑 - KY 旗下包括 Buima、Syntex 等自有品牌，將憑藉過去長期在中國地鐵、公共工程建立的良好通路基礎上，取得優於整體市場平均的銷售表現。



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