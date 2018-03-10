〈觀察〉5G才是宏達電手機突圍大利器

5G 題材橫掃今年 MWC，市場商機龐大吸引各家大廠投入，宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅就曾坦言，5G 的殺手級產品包括 VR/AR、AI 等，智慧型手機將是消費者接觸 5G 的第一步；如果宏達電今年新旗艦 U12 能拔得 5G 題材頭籌，可望帶動新一波話題，將是手機業務突破低迷的一大利器。

根據市調機構統計，台灣去年手機銷量約 733 萬支，年銷量破百萬支的品牌僅蘋果及三星，分居去年銷量冠亞軍，第三至五名依序為華碩 (2357-TW)、宏達電、OPPO、SONY 落居第六名；今年 1 月銷量前兩名仍是蘋果及三星，第三至五名依序華碩、OPPO、宏達電。

宏達電台灣區總經理陳柏諭放出豪語，今年上半年要重回台灣市場銷量及銷價前三大，換句話說，現在的主要目標是要擠下第三名的華碩，以現實面來看，宏達電在高階旗艦機市場有蘋果、三星、SONY 等勁敵，在中高階、低階市場則有包括華碩及中國品牌 OPPO、小米、華為等的激烈競爭，想要突圍並不是一件簡單的事。

陳柏諭指出，去年約推出 5-6 款新機，今年預計會較少，但每個價格帶都會有代表機款，精準定價是今年的重要策略，除了 5000 元價格帶之外，由於電信商吃到飽資費主要都落在千元以下，對應的手機價格帶以 1-1.5 萬元，及萬元以下的機款可能相對好推，將成市場主力產品。

宏達電的技術研發能力不弱，如果把高階手機的規格下放到中高階手機，將具有相當高的性價比，的確是具有競爭力，但是衝量靠中高階或低階手機，要衝價還是得靠高階旗艦機來帶動，具話題性的 5G，應是宏達電要突圍的重要關鍵，再加上請出天團五月天代言助攻，可望拉升手機業務。