替台中花博暖身 友達號召志工在后里廠種下萬棵樹

友達 (2409-TW) 集結明基友達集團全台企業志工及眷屬參與植樹活動，自 2008 年來已在全球各廠區種下超過 100 萬棵樹，希望喚起社會正視節能減碳的重要，今年特別預先為台中花博暖身，董事長彭双浪、總經理蔡國新領軍，號召近 2000 名同仁及眷屬擔任植樹志工，在后里廠種下約 1 萬棵樹。

友達永續長古秀華表示，攜手集團企業舉辦植樹活動已邁入第 11 年，每年一開放報名都獲得熱烈響應，今年有近 2000 名員工攜家帶眷參加，藉由植樹行動培養愛護地球觀念，將環境永續的理念進一步向下扎根。

古秀華說，今年響應台中花博，特別挑選顏色鮮豔亮麗的植物種類，包含長虹木、多色系馬纓丹及野牡丹，不僅為后里廠區增添繽紛色彩，也為花博盛會提早揭開序幕；這次種樹地點特別選在臨近花博園區的友達后里廠區，未來將與花博后里馬場園區結合，開放給遊客作為花博停車場使用。

友達去年稅後純益 323.6 億元，年增 3 倍，每股純益 3.36 元，董事長彭双浪指出，去年獲利、股東權益報酬率 (ROE) 都創下近 10 年新高，負債比從以往很高的比重降到 4%，代表財務體質更健康，累積未來持續向上的能量，今年將是實力顯現的時期。

友達除了營運軍努力精進，更長期推動水資源回收、再生能源利用等綠色行動，同時鼓勵員工做公益，特別發起愛心物資回收活動，鼓勵發揮資源循環再利用精神，將用不到的家具、家電、書籍、玩具與日常用品捐贈給弱勢團體，短短 1 個月已累積約 6500 件物資。