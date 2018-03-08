天團代言+精準定價 宏達電力拚上半年奪回台灣前3名

非蘋陣營上半年旗艦機已有三星及 Sony 等在 MWC 發表，且搶在 3 月間在台上市，外傳宏達電 (2412-TW) 的旗艦機可望在 4 月發表，上市時間明顯落後其他手機廠，宏達電台灣區總經理陳柏諭今 (8) 日強調，旗艦機快了，今年上半年在品牌代言大使五月天形象廣告助陣，及精準定價策略下，目標重新擠進台灣市場銷量及銷價前 3 名。

陳柏諭指出，去年的銷售量、銷售金額在台灣市場都是排名第四，還有很大的成長空間，他分析，台灣智慧手機前 5 名中，除了前兩大，第三、四、五名的市占相當接近，今年上半年目標是「銷售量、銷售價回到台灣市場前 3 名」。

宏達電台灣區總經理陳柏諭強調上半年要重回台灣前三大。(圖：宏達電提供)

陳柏諭表示，去年約推出 5-6 款新機，今年預計會較少，但每個價格帶都會有代表機款，精準定價是今年的重要策略，除了 5000 元價格帶之外，由於電信商吃到飽資費主要都落在千元以下，對應的手機價格帶以 1-1.5 萬元，及萬元以下的機款可能相對好推，將成市場主力產品。

宏達電及亞洲天團五月天都是 1997 年成立，宏達電自 2013 年開始邀請五月天擔任品牌大使，今日正式發布由五月天主演的 2018 品牌形象廣告，以不同的故事闡述在面臨生活中的現實挫折時，如何堅持夢想、勇往直前。

宏達電 2 月營收寫下 13 年多新低，旗艦機 U12 外傳可在 4 月亮相，雖然今年新旗艦尚未發表，但是行銷力道則自 3 月可望進一步升溫，在五月天的助陣下，希望進一步衝刺首季營運。