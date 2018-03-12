4.4億元人民幣罰款繳不起 恆生網路或將破產

中國媒體報導，恆生電子 (陸股代碼 600570) 控股子公司杭州恆生網路技術服務有限公司 (恆生網路) 因場外配資違規違法案件收到高達 4.4 億天價人民幣 (下同) 罰單而備受關注。「資不抵罰」的恆生網路命運多舛，會以破產清算方式結束嗎？有恆生電子內部人士向媒體透露，母公司恆生電子傾向於選擇讓恆生網路破產。



恆生電子 9 日晚間披露這一事件的進展公告，恆生網路銀行存款被凍結劃撥，目前恆生網路已無法正常持續運營，處於淨資產不足以償付罰沒款的狀態。公司將督促恆生網路依據相關法律法規的規定積極配合進行處理。



公告顯示，恆生網路 3 月 8 日收到西城法院的《執行通知書》、《執行裁定書》等文檔。西城法院責令恆生網路立即履行生效法律文書確定的義務，並承擔遲延履行期間的債務利息、申請執行費以及執行中實際支出的費用。逾期不履行，西城法院將依法強制執行。



證監會 2016 年 11 月 25 日披露對恆生網路的處罰決定，沒收恆生網路違法所得約 1.0986 億元，並處以約 3.296 億元罰款；對責任人恆生電子總裁劉曙峰、執行總裁官曉嵐給予警告，並分別處以 30 萬元罰款；合計罰款約 4.4 億元。



據悉恆生網路系依法註冊的有限責任公司，註冊資金 2 億元。經營範圍包括技術開發、諮詢和服務，以承接服務外包方式從事系統應用管理和維護等，HOMS 系統是其核心產品之一。



在恆生網路面臨破產關口之際，恆生電子股價週一早盤續漲，連三彈，來到兩個月新高。台北時間 11：00，恆生電子最新報價為 52.69 元，漲 1.25%，日高在 54.09 元為 1 月 11 日以來最高，前兩個交易日漲了 2.39 元或 4.78%，今年迄今漲了 13.53%。



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