京東成立全球供應鏈創新中心 目標節省數十億人民幣營運成本

京東今日宣布成立全球供應鏈創新中心 (GSIC)，聯合沃爾瑪、唯品會、史丹佛大學、麻省理工學院、中歐國際工商學院共同發起的供應鏈領域的資源平台，並攜手現代供應鏈之父李效良、「火星計劃」供應鏈方案主導者 David Simchi-Levi 等 10 位代表成立。京東表示，GSIC 集管理洞察與研究、教練式輔導與咨詢、運營服務與實施優化、管理技術開發與方案為一體，擁有自主知識產權的增值產品及其社會化全球化服務能力。GSIC 將在中國設立總部，在美國、德國、澳大利亞、荷蘭等地設立分部，實現供應鏈資源與服務平台的全球網絡化布局。



京東集團副總裁、大數據平台與產品研發部負責人裴健教授表示：「未來幾年，GSIC 將通過技術、方案、咨詢等方式助力全球企業提升供應鏈管理效率，節省人民幣數十億的企業運營成本。」



京東提到，一直致力於發展供應鏈能力，同時結合大數據與人工智能優勢，打造了線上線下、多平台、全渠道、一體化解決方案，截至 2017 年底，京東消費品類的自動化商品補貨已經可以覆蓋 86% 以上的採購場景；而在雀巢和京東啟動的「聯合預測與補貨」項目，雀巢平台上「產品有貨率」從 73% 提高到 95%，促使雀巢每年提升超過人民幣 3,000 萬元的線上銷售。



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