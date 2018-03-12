客戶備貨力道增，麗清前2月營收創歷史同期新高

【財訊快報／戴海茜報導】中國最大 LED 車燈模組廠商麗清科技 (3346) 自結 2 月合併營收為 3.25 億元，受到中國農曆春節工作天數較少影響、基期較高，使得單月營收較去年同期減少 11.77%，月減 33%；累計前 2 月合併營收為 8.09 億元，較去年同期成長 14.74%，創歷史同期新高記錄。麗清表示，前 2 月營收雖受到中國農曆新年假期、工作天數較少因素影響，但受惠於各品牌車廠加速新車應用 LED 車燈的滲透率提升，帶動主要客戶的備貨力道增溫，是貢獻前 2 月整體營收表現仍繳出創歷史同期新高的重要關鍵。



麗清致力於產品及客戶結構改善、優化產線等公司長期發展的策略，可望在效益逐漸發酵下，有機會推升整體毛利率及獲利表現持續精進。



展望第一季，麗清指出，雖第一季為汽車產業傳統淡季，但受惠於未來汽車產業持續朝向節能、輕量化及智能化的趨勢明確，創造麗清旗下汽車業務良好的接單機會。



此外，由於 LED 車燈產品的產品測試及認證難度較高、且產品生命週期需長達十年以上等的特性，麗清為持續保持公司在 LED 車燈模組市場的龍頭地位，不斷積極提升自我在 LED 車燈模組關鍵光學、結構設計及電子整合的技術實力，也加速與客戶共同設計研發更多高技術規格的 LED 車燈模組相關產品，不僅拉開與同業間的競爭門檻，亦隨著市場趨勢帶動下，爭取與更多新車廠、新車款及新訂單的機會，搶占 LED 車燈模組市場更多的市場份額，並對公司整體營運帶來正面的挹注。



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