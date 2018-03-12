聯邦法院裁決：加密貨幣為商品 價格操縱者可因此入獄

加密貨幣種類之多，而人為操縱更是價格大起大落原因之一，但未來此情況可望改善，美國聯邦法官裁決，根據商品交易法，加密貨幣屬於商品的一種，因此受限於美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的反欺詐和反操縱法規範，操縱價格者可因此入獄。

從 2015 年起，CFTC 開始嚴厲打擊未經註冊，即從事加密貨幣衍生商品交易的公司，並且認定加密貨幣為商品，因此隸屬其監管轄區。然後，它命令比特幣期權交易平台 Coinflip 及其執行長停止交易，因為他們違反 CFTC 的規定，並對其提起告訴。

CFTC 認為他們有權對加密貨幣進行監管，並指控被告 Patrick McDonnell 及其公司 Coin Drop Markets 進行欺詐，涉及操控加密貨幣交易和挪用投資者資金。辯護方則認為 CFTC 無權起訴，因為它無權管理加密貨幣。

美國聯邦法官 Jack Weinstein 在上週裁決，虛擬貨幣為商品，CFTC 可針對價格操縱以及詐欺等行為，對其進行監管。