貝萊德：加密貨幣投資者 準備輸到一無所有吧！

貝萊德週一發布每週報告，稱投資者如果考慮比特幣一類的加密貨幣，恐怕要準備輸掉一切了。

貝萊德全球投資長 Richard Turnill 在報告中表示，「我們認為，隨著市場成熟，未來加密貨幣有可能會更為廣泛，但目前我們認為加密貨幣應該是那些打算一敗塗地的人才會考慮的投資標的。」

Turnill 指出加密貨幣具有高波動性、市場分散和缺乏監管等問題。「我們不認為他們近期內能成為主流投資組合之一。」他還補充，相較於加密貨幣的波動性，金融危機時期的美股震盪幅度看起來「幾乎像沒波動一樣。」

加密貨幣也一直無法保護投資者免受股市重挫的衝擊，雖然一直有人主張，數位資產與傳統資產的連動性低，所以適合投資數位資產當緩衝。

摩根大通分析師 John Normand 在本月 9 月的報告中指出，在市場急遽承壓的時期，如 2015 年 8 月和 2018 年 2 月股市閃崩的時候，數位貨幣無法「減輕資產組合下挫的衝擊。」

市值最大的加密貨幣比特幣，至 12 月中旬，短短 12 個月內漲幅超過 2000% 至 19000 美元以上，也讓全球最大期交所 CME 與其同業 Cboe 都在 12 月推出比特幣期貨交易。

加密貨幣愛好者預期這種衍生性產品將會有更多機構投資者加入，甚至今年會推出比特幣 ETF。

然而，美國證券交易委員會 (SEC) 已要求企業自比特幣 ETF 撤資，CME 和 Cboe 的比特幣期貨交易量與其他廣泛交易產品相比低。

短短兩個月內，比特幣價值幾乎腰斬，週一交易價格僅接近 10000 美元。

貝萊德的 Turnill 認為，加密貨幣如果要提高吸引力，就必須要克服幾個重要挑戰，例如加密貨幣背後的區塊鏈技術，這將需要「大規模轉變」的軟體開發才能獲更廣泛採用，監管當局恐須在這種轉變內扮演主要的角色。

他預期加密貨幣全球監管架構將慢慢浮現，可能 3 月的 G20 會議就會有蹤影。

截至 12 月底，貝萊德管理資產規模達 6.28 兆美元，為全球最大資產經理公司。