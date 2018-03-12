預期美國產量大增 國際油價走跌

對美國原油產量大增的預期，導致週一 (12 日) 國際油價走跌。

根據路透社報導，格林威治時間週一上午 9 點 20 分，西德州中級原油期貨下跌 27 美分，至每桶 61.77 美元；布蘭特原油期貨下跌 38 美分，至每桶 65.11 美元。

ING 集團報告指出，美國原油產量與庫存的成長，持續壓抑市場情緒。

能源服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 上週五表示，美國石油鑽井平台減少 4 座，至 796 座。

雖然鑽井平台減少，但其活躍程度，遠高於 1 年前的水平，據估計，自 2016 年中旬以來，美國原油產量已增加逾 20%，達到每日 1,037 萬桶，且持續成長。

國際能源署 (IEA) 日前表示，在亞洲經濟成長與美國石化業復甦帶動下，未來 5 年，全球原油需求，將以每年約 1.1% 的幅度增加。

IEA 稱，美國最晚將於 2019 年，超越俄羅斯，成為全球最大產油國。

為了支撐油價，石油輸出國組織 (OPEC) 和俄羅斯等產油國，採取減產協議因應，預計執行至 2018 年底。

但據《華爾街日報》報導，伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 稱，OPEC 可能會在 6 月同意鬆綁減產協議。