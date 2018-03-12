「歐盟在貿易上要了美國的命！」 川普威脅對歐洲汽車業徵稅

摘要：「他們一點都不無辜，我們每年要損失一千億美元。」川普稱，如果歐盟想要豁免於鋼鋁關稅，必須先放棄自己「可怕」的貿易壁壘，否則，「我們要對賓士徵稅，我們要對 BMW 徵稅」。

川普進一步施壓歐盟，稱如果歐盟希望從鋼鋁關稅中獲得豁免，那麼歐盟應該降低對美國商品的貿易壁壘。

在周六的一場賓夕法尼亞州的集會中，川普稱，歐盟在貿易上「要了美國的命」。「他們有貿易壁壘。我們甚至不能在哪裡銷售我們的農產品，他們完全限制了我們。然後他們跑來說，『我們想要關稅豁免』。」

「好，拆掉壁壘，取消關稅，如果你們（歐盟）不這麼做，我們要對賓士徵稅，我們要對 BMW 徵稅。」川普還威脅稱，要對歐盟的汽車徵稅。

「歐盟聽起來很無辜，但他們一點都不。他們非常強硬，他們非常聰明，我們每年要損失一千億美元。」川普在機會上對歐盟的強烈抨擊，引發賓州聽眾的熱烈反響。

對於歐盟來說，汽車關稅對歐盟國家，尤其是德國的影響，將遠超過鋼鐵關稅。《法蘭克福匯報》援引德國 IFO 經濟研究所 Gabriel Felbermayr 觀點稱，汽車業對德國經濟是「系統相關的」，而美國是德國汽車重要的市場。

2014 年以來，進口到美國的德國汽車數量雖然一直在下滑，但去年仍有超過 6 萬輛。

賓士、BMW、福斯等歐洲車企在美國均設有生產基地，分析觀點認為，歐洲汽車的進口關稅可能會刺激車企擴大美國的生產規模。

有趣的是，川普的貿易政策在共和黨內引起爭議，但部分民主黨人卻表達了支持。民主黨參議員 Elizabeth Warren 周日對 CNN 稱，「當川普總統稱他正將關稅放到檯面上來時，我認為關稅也是重塑我們的整體貿易政策的一部分。」

周六川普還發推稱，歐盟國家是「在貿易上對美國非常糟糕的國家」。美歐日經濟貿易代表於周六會晤，但並未就鋼鋁關稅豁免事項達成結果，談判將在本周繼續進行。

『新聞來源／華爾街見聞』