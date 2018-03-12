各國央行推特追蹤數：印尼央行勇奪第一

推特 Twitter (TWTR-US) 為眾多知名人士仰賴的社群媒體服務，美國總統川普就是推特的使用愛好者之一。除此之外，美國聯準會 Fed (美國央行) 同樣也有推特，可供投資人參考。

就職後不久後，聯準會 (Fed) 主席鮑威爾 Jerome Powell 曾強調 Fed 應優化貨幣政策向廣大民眾的創達。然而，資料顯示，他還有進步的空間。

在央行 Twitter 追隨者排行裡，印尼央行擁有大約 625,000 為 Twitter 追隨者，排行第 1 名。其近 12,000 條推文中包括匯率和通貨膨脹的訊息更新、獎品贈品好禮等、甚至是一段解釋如何識別假鈔的音樂視頻。國際貨幣基金組織 IMF 總裁拉加德 Christine Lagarde 二月的訪問也引發了一系列的推文。

各國央行推特跟蹤人數 / 圖：彭博

印尼銀行發言人 Agusman 與許多印尼人網路上使用一個名字。考慮到該國人口眾多，社交媒體的使用已成為一種必然，提道「通過社交媒體，我們可以突破交流障礙，並且可以進行屬於自己風格的溝通」。印尼央行也致力於使其內容更有吸引力，好讓轉帖與共享效應增加。

社交媒體是與 2.6 億印尼人交流的有效方式，其國內人口遍布數千個島嶼與群島，而印尼央行則是可以使社群媒體擴散議題及新聞。

印尼人同時社交媒體的使用率也較高。根據市場消費者數據提供商 Statista 的數據顯示，印尼推特帳戶達 2400 萬位、僅落後美國及印度，並擁有約 9,000 萬個 Facebook (FB-US) 帳戶。

與印尼相比，墨西哥央行的首選溝通模式則是演講稿及資產表的更新。

而台灣央行方面，目前該行並沒有推特帳戶來與市場進行溝通。