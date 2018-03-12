東芝半導體晶片業務預計最遲6月完成出售

路透 9 日報導，東芝公司的 180 億美元存儲晶片業務出售交易目前正在等待中國監管部門的批准。東芝預計，如果這筆交易不能按照約定期限在 3 月底之前完成，最遲也能在 6 月完成。東芝晶片部門主管成毛康雄 (Yasuo Naruke)9 日表示，「我們一直在做各種努力，爭取在 3 月完成交易。即便交易無法在本月完成，也會在 4 月、5 月或 6 月某個時候完成。」



東芝是全球第二大 NAND 快閃記憶體晶片製造商，去年同意把半導體業務出售給美國私募股權公司貝恩資本牽頭的財團，以填補美國核電子公司破產所留下的財務漏洞。



不過，外界普遍認為，東芝不大可能在 2017 會計年度 (3 月止) 之前獲得必要的監管部門批准，因為中國監管部門的審查一般至少需要 6 個月時間。有鑑於東芝在去年年底獲得海外投資人的注資，所以東芝也不像以前需要急於完成交易。



消息人士表示，如果這筆交易無法在 3 月完成，東芝可以選擇退出交易。一些東芝激進股東反對這筆交易，認為新資本的注入使得東芝沒有必要出售晶片業務。由於無法促進社會基礎設施等其他核心業務的增長，快閃記憶體晶片業務一直是東芝的多數利潤來源。



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