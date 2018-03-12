【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市走揚，台股跳空上漲

歐美股市主要指數收紅，帶動隔日亞洲主要股市開高揚升，台股電子族群持續走揚，加權指數收盤上漲逾 41 點。終場台指期上漲 38 點 (+0.35%)，正價差 0.18 點，電子期上漲 1.75 點 (+0.38%)，逆價差 0.45 點，金融期上漲 1.8 點 (+0.15%)，正價差 0.05 點，非金電期上漲 30 點 (+0.24%)，正價差 0.79 點。台指期上漲，正價差縮減，期貨多方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 764 口，淨空單部位 4340 口；投信淨空單減少 978 口，淨空單部位 31988 口；外資淨多單減少 745 口，淨多單部位 48919 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線跳空開高，收上影線紅 K 棒，週線收下影線紅 K 棒，短中期均線轉強，籌碼面部分，單日成交量能逾 1231 億元，外資上市現貨賣超金額約 19.80 億元，期貨未平倉淨多單 48919 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.50 變動到 1.46，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 10,500 點，外資選擇權淨空單部位 52,143 口。

