【統一證券】盤前分析－低量震盪延續、多觀望少追價



◆盤勢分析

美國公布鋼鐵、鋁關稅課徵政策使市場風險情緒暫時消退，但後續引發貿易戰疑慮仍為最大國際未爆彈，對台股仍需步步為營謹慎操作。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，美國 2 月份非農就業人口為 31.3 萬人，遠超乎市場預估的 20.5 萬，並創下 2016 年 7 月以來最高值；但在時薪增速放緩至 2.6%、失業率維持於 4.1% 均小幅低於預期下，部分消除通膨過於迅速傳導至長端殖利率的市場擔憂，也使道瓊指數大漲 440 點作收；聯準會本周進入緘默期，仍須留意 2 月 CPI 數據公布的可能意外風險。

第二、美國總統川普正式簽署鋼鋁進口關稅行政令，但在 NAFTA 談判期間暫時豁免加拿大、墨西哥兩國關稅，並給予其他國家談判空間；短線雖美股、美債因此同步反彈，但亞洲的黑色系金屬期貨全線下跌，中國鐵礦石期貨、焦炭、螺紋鋼、熱軋捲板均跌幅超過 3%；在貿易保護主義恐引發各國反制措施下，使美股仍存較大不確定性，應謹慎面對後勢震盪。

第三、技術面觀察。台股上周五跳空走升，但量能在市場觀望非農就業數據下，仍未有效放大，且外資現貨延續賣超格局，盤面強勢族群不易延續，技術面仍不可過度樂觀。

第四、上周五盤面觀察。比特幣延續前日跌勢，盤中跌破 9000 美元關卡，使二線板卡族群延續弱勢震盪，青雲、麗臺、映泰再度跌停作收；矽晶圓缺貨態勢延續，族群類股合晶、中美晶、台勝科連袂走強；蘋果公布供應鏈廠商名單，使台廠新入選者包括兆利、景碩、明安、谷崧均展開慶祝行情，股價同步大漲 7% 以上；台灣本次共有 45 家廠商入榜，數量優於美國、中國、日本、南韓。

