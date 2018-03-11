買賣權證最怕搞不懂價差變化 出手前掌握一大原則

2017 年權證市場交易量破 8000 億元，為近年來新高，券商預期在台股持續萬點行情的熱度上，今 (2018) 年仍有望再創高，不過，權證和股票造市明顯有差異，容易造成投資人對權證價格誤解，因此，券商建議，一檔權證的買賣價差若超過 2% 應避免買進，或是直接向發行券商確認目前賣單價。

股票和權證雖然皆是集中市場可自由買賣的有價證券，且兩者間具緊密的連動性，但權證從發行、交易到結算，有許多和股票不同之處。

統一證金融商品部說明，由於股票是與市場上的投資人交易，而權證是與「權證發行券商」交易，此為造成投資人對權證價格誤解的最大原因。

也就是說，投資人一旦買進非券商掛單，成本高買價貴，要賣回給券商時，現股勢必就要漲的更多才能夠獲利，因此，統一證建議，一檔權證的買賣價差超過 2% 可避免買進，或可打去該發行券商確認目前賣單價格。

另一方面，要注意到的是，由於權證價格是由發行券商訂定，定價的依據是現股的價格，但許多投資人以投資股票的邏輯─以前一天的「收盤價」來判斷隔天權證的價格是否有反應標的漲跌幅，這是不正確的。

例如，某檔認購權證在 10 點時成交在 1 元，當時現股內盤價為 100 元，當天該檔權證未再成交；但到了 13:30 收盤時，現股內盤價跌至 95 元，權證內盤價應對應為 0.85，但因未成交，該檔權證收盤價停留在上午 10 點時候的 1 元，導致隔天開盤現股上漲到 98 元時，投資人會有錯覺─現股漲，權證報價卻沒有跟著漲到 1 元以上。

同時要注意的是，當現股波動劇烈時容易符合公開說明書記載的權證不造市時機，此時不清楚狀況的投資人，也容易買到不正確的價格，而這些失控的價格都不是造市券商所提供的，建議買賣前可確認權證是否為發行商的報價更有保障。