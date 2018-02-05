台股重挫投資人靠認售權證獲利 指數標的成交額創近期新高

在美股道瓊指數上周五狂瀉達 660 點，並創 2016 年 6 月以來首見單日跌超過 500 點之際，亞股今 (5) 日開盤全面重挫，台股加權指數以重跌逾 250 點開出，盤中雖跌點略收斂，仍跌超過 200 點，導致空方積極進場布局以加權指數為標的的認售權證，開盤一小時成交額已超過 5000 萬元，成交量創近期新高。

台股今日早盤殺聲隆隆，股王大立光 (3008-TW)、權王台積電 (2330-TW) 領頭跌，跌幅均超過 3%，觀察到前 50 大權值股大多數均走弱，壓抑台股持續重跌超過 200 點，最低來到 10855 點，盤中多空在 10900 點附近交戰。

分析師指出，隨著美股高檔快速壓回之際，外資態度將偏空，再加上內資仍將在農曆年封關前結帳，長假前賣壓重，即便有逢低承接買盤，氣勢也不強，預料台股回檔壓力不小。

盤中加權指數預估成交量近 1500 億元，跌破月線 11056 點後，分析師提醒下檔支撐將看季線 10764 點位置。

國泰證期研究部也指出，距離春節封關僅剩 6 個交易日，就過往經驗觀察，封關前一周指數多呈現量縮震盪整理格局，加上 1 月指數大幅上揚後已轉為整理，因此預期封關前指數恐不易再有強勢表現機會。

若投資人看台股在封關前仍將回檔，並有意透過權證擴大獲利槓桿，可留意臺股指中信 7A 售 01(06513P-TW)、臺股指康和 7A 售 01(06442P-TW) 和臺股指兆豐 78 售 03(06412P-TW)。