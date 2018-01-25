權證價格不夠公開？麥格理推「價格矩陣」權證投資更透明

由於權證交易成本比股票低、股市多空都有機會獲利，加上槓桿效果高，近年來逐漸成為投資人青睞的投資商品之一。而為了讓台灣投資人在投資權證時更加安心，台灣唯一外資權證發行券商麥格理日前進軍台灣，就提供了獨有的「價格矩陣」權證價格對照表，強調即時揭露權證完整固定買價，讓投資人投資權證時更加輕鬆簡單。

亞洲權證品牌麥格理揮軍台灣，看好台灣權證市場的未來潛能及發展契機，於 1 月 18 日掛牌 22 檔權證，預計 2 月農曆年前將陸續提供百檔以上的權證商品。麥格理身為全球金融服務提供商，不僅是首家在亞太地區推出權證的發行人，也是目前全球唯一同時成功進入台灣、香港、新加坡、馬來西亞和泰國等 5 個市場的權證發行人。

麥格理台灣證券分公司副總經理虞逸真指出，權證交易成本比股票低，用約十分之一的錢買權證，就可以參與股市的漲跌，且多空都有機會獲利，再來是槓桿效果高，因此台灣權證交易逐漸熱絡。有鑑於投資人在選擇權證發行券商時，主要考量點在於報價是否透明、券商造市是否穩定、以及買賣價差與隱含波動率等因素，因此麥格理進軍台灣的同時也宣告推出「價格矩陣」工具，實現報價透明化的品牌承諾。

虞逸真表示，以往投資人在買權證時，覺得價格很不公開透明，投資人為了要查到合理價，得自己上網輸入隱含波動度，股票價格… 等等參數，做好多步驟才能看到權證的合理參考價，讓許多投資人認為權證投資好像很困難，但其實有好的工具就能解決這個困擾，投資者能即時精準掌握權證價格變動。

她說，麥格理的「價格矩陣」就是權證價格與股票的對照表，為全台首家權證發行商提供股市與權證價格的連動系統。例如，看到某一檔股票是 100 元的時候，他的相對應的權證假設是 1 元，股票往上漲到 102 元時，權證的報價是 1.02 元，是直接公布 5 天的權證固定委買價在網站上，投資人直接看對照表就知道權證可以賣在什麼價位，投資權證將變得更輕鬆透明。

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