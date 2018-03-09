【權益變動】電訊數碼(06033-HK)獲執董張敬川兩日累增17.6萬股

港交所最新權益資料顯示，2018年03月05日，電訊數碼(06033-HK)獲執行董事張敬川在場内以每股均價2.9288港元增持16.6萬股，交易涉資約48.62萬港元。增持後，張敬川持股量由240,333,000股增至240,499,000股，持股比例由59.53%上升至59.57%。

此外，張敬川先生亦于2018年03月6日在場内以每股均價2.99港元增持1000股，涉資2999港元，持股比例仍為59.57%。

Amazing Gain做為電訊數碼大股東持有電訊數碼220,000,000股(54.51%)已發行股份，其唯一股東是Asia Square HoldingsLimited，而彼作為J.Safra Sarasin Trust Company(Singapore)Limited的(張氏家族信托的受托人)代名人持有Amazing Gain的股份。張氏家族信托為全權信托，其全權受益人包括張氏兄弟。根據證券及期貨條例，張氏兄弟張敬川先生及張敬峯先生、張敬山先生、張敬石先生被視為于張氏家族信託持有的公司220,000,000股份中擁有權益。

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