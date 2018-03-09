【永豐期貨】台指選擇權盤後－川金有望相見泯恩仇 台股連二漲收週紅K

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 35 點至 10862 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 2.82 點，電子期轉為逆價差 - 0.45 點，金融期轉為正價差 0.25 點。現貨部分，三大法人賣超 2.83 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 531 口至 12591 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 745 口至 48919 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 163 口至 12781 口。

週四美國股市在川普簽定關稅法案，利空底定帶動四大指數同步收高，加上早盤傳出川普與金正恩將進行歷史性會晤，加權指數早盤跳空開高續創近期新高，加上費半指數連三日創下歷史新高帶動半導體類股持續領漲盤面，而鴻海子公司 FII 光速獲得中國上市許可激勵鴻海跳空開高，且蘋果公布 2018 年前兩百大供應商名單，也帶動蘋概股多數反彈走高，但盤中亞股衝高後收斂漲幅，金融與傳產股盤中翻黑壓抑台股漲勢，終場加權指數上漲 41.58 點至 10864.82 點，成交量能 1232.85 億，較前一日增加 18.49 億。技術面來看，週五日 K 連二紅並連二日守穩月線，且日 KD50 以上再度黃金交叉向上，成交量也連三日突破 5 日均量，多方突破三角收斂後仍有上攻空間，但逼進前波大量套牢區，建議偏多操作但不宜過度追高。

選擇權分析



選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.50 降至 1.46，大於中性值 1，籌碼面仍為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.85% 降至 14.18%，賣權平均隱含波動率由 20.88% 降至 19.57%，買賣權皆降，期交所 VIX 指數連二降至 17.27 為 2 月 6 日以來新低，顯示市場恐慌情緒日漸消退。

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