中和核心地段興南商圈 增值保值並進

座落於興南商圈華夏大學旁，地段上擁有相當便利的生活機能以及鬧中取靜特色，動靜恰如其分，無須在繁華與寧靜之中取捨，這裡除了咫尺之距擁有大學城的生活圈與食衣住行便利，更處處享受物美價廉的生活小確幸。

根據專家研究，住在大學生活圏房子增值與保值性極高，買起來更放心，而由深耕中永和 20 多年的在地優質建商「冠維建設」推出的「沐青の靜」堪稱專為年輕菁英族群量身訂製，該案先建後售，以稀有挑高 3 房 總價 1288 萬起的市區核心優質地段，高 CP 值全新展現。

精工禪，路有徑 境無盡

「沐青の靜」建築風格以溫潤的和風手作為設計基調，透過日式禪，看到淳厚內斂的生活境界，更難得的是，戶戶挑高 3 米 6 寬敞尺度，活躍了舒展空間、提升了收納價值、多元化了空間創造性。讓住戶住起來有更高的活用性與 CP 值。

豪宅等級建材，享受生活美好

純雙併單純規劃，戶戶挑高 3 米 6，三面採光。「冠維建設」除了堅持先建後售眼見為憑，更以最優質先進的建材配備寵愛住戶居家品質。全棟智慧選用吸氣閥，採瑞典進口 DURGO 吸氣閥排水系統杜絕空氣汙染時交叉傳播，不擔心病毒異味傳染，與美國 NASA 同等級。規劃衛生當層排氣最讓住戶安心，能避免祝融時之煙囪效應、衛浴並採用豪宅專用頂級 TOTO 配備、多重門禁管制系統搭配防暴鋼木門與義大利 CISA 鎖、櫻花三口爐廚具搭配結晶鋼琴烤漆面板、一級上市台泥 4000 磅混擬土及東和鋼鐵，施工嚴謹防水標準高，建材選用規格超過業界一般標準。選鬧中取靜最聰明，5 分鐘從容來去捷運

步行 5 分鐘到傳統市場與商圈、車行 3 分到南勢角捷運、車行約 7 分鐘上北二高、車行 7 分鐘上東西向 64 快速道路與環快，地段位於中和核心軸線內，馳騁的交通動線讓人陸海空交通皆能一馬當先。自備 15% 起，銀貸 80%-85%(視銀行核定)

菁英成家首選，挑高 3 房精質空間

31-34 坪精歛空間 最符合兩代同堂「輕置產」，建築隱身綠意環境，須臾散步距離可達大學生活圈以及興南商圈，優勢地段最適合輕鬆自住與保值。告別老舊公寓的複雜，首選單純雙併的和風華廈。全新落成搶手入住，簽約再送好禮。

接待會館：新北市中和區華新街 143 巷 69 號 (工專路底) 賞屋預約專線:(02)2942-2999

來源：《住展雜誌》 431 期

更多精彩內容請至 《住展雜誌》