開放空間無阻隔　家人溝通更靠近

【文 / 住展雜誌】

在擁擠的都市叢林裡競逐，難免被強烈的壓迫感枷鎖。這時寬闊的開放式設計，不僅能讓主人家身心靈得到放鬆還可以在舒緩的氣氛下，拉進家人間原本緊繃疏遠的距離。

在房價、地價高漲的時代，想要擁有足夠的私人空間，成本越來越高。對此不少設計者採取開放式或半開放式的空間設計，讓屋主能在有限空間內，感受更多的自由；由橙碩設計團隊所設計的新竹王宅，便在與屋主深入溝通下，透過半開放式設計，營造通透、雅緻的舒活空間，讓屋主下班後，能充分享受家庭幸福時光。

開放空間 家人互動無障礙

走進王家宅邸，首先映入眼簾的是以鐵件、木作共同塑造的複合功能鞋櫃。採鏤空設計的鞋櫃，讓視線能不受阻礙地透視家中各開放空間。宅邸還以跳色地面表達隱形長廊意象，並以此作為住宅的中心軸線，串聯家中大小空間，如此一來，便能在區隔不同機能的空間時，兼顧視覺體驗的通透性。

半開放式的設計原則，讓在公共空間活動的家人們，能在一眼瞬間掌握彼此動態，使家庭互動更緊密。比如當兒女坐在客廳看著綜藝節目哈哈大笑，正在廚房準備餐點的家長，便能一同感受喜悅氛圍，甚至可立刻加入與兒女同樂，使家人間的相處更和樂無障礙。

善用混搭建材 空間自然分野

本案為四房兩廳的格局，在四十坪的空間裡，巧妙地藉由不同材質的跳躍混搭，使空間之間自然誕生界線。就拿入口的仿清水模牆壁來說，模板壁面並未延伸到室內，讓玄關隨著灰色牆面的終止成為獨立場域。長廊兩側以亮色石地磚搭配暗色木地板，讓客廳書房與玄關廚房之間，不必透過生硬隔間，也能渾然天成的展現清楚分野。

設計團隊藉由不同材質的壁面與跳色地板的各樣元素，作為劃分各區機能的素材。如鏤空鞋櫃劃分了廚房與玄關、半高的大理石電視櫃分隔了客廳與書房，這種隱性的空間區隔，讓視線跟光線能在不同場域穿梭延伸，不僅提昇了住居的開闊感，也能讓屋主盡享空間混搭的豐富層次。

活用系統櫃 創造彈性空間

為了讓壁面更富變化，王宅裡還設計了許多能增添質感的系統櫃，如客廳後方的木質 L 型大系統櫃，由天花板接到地面，尺度非常大方，家中較常見的大型物品都可以被妥善收納。設計團隊也在亮色的大面積系統櫃中，特別作了一個跳色的開放櫃位，主人家可擺放喜愛裝飾品，或療癒植栽增添綠意，營造更活潑的居家氛圍！

客廳後方規劃的書房則使用吊櫃，保留下方的置物與活動空間，並擴充了地板活動面積，使視覺場域更加寬闊；另外騰出的空間也可自由運用與收納，主人只要自在的拿本書，鋪上柔軟椅墊，就能享受假日的悠閒時光。

來到兒童房裡，衣櫥與電視牆結合，為孩子留下充足的嬉戲領域。此外，大面落地窗導引光線自然灑入，讓孩子能在明亮陽光的空間裡玩樂成長，揮灑活力，創造珍貴童年回憶。

臥房富巧思 個人風格強烈

在主臥房跟次臥房裡也出現衣櫃與電視櫃結合的手法，增加彈性利用的空間。在主臥空間中，床板添上了皮革裝飾，搶眼而沉穩的棕橘色在視覺效果上擴大了床體的面積。不同於傳統設計，主臥的個人梳妝台落在更衣室內，讓妝扮過程一氣呵成。在穿衣的同時能搭配梳化，替一整天的外貌造型做好準備。

在次臥房，設計團隊依據屋主喜愛，貼上屋主偏好的暗色系時尚壁紙，選用暗色家具相互搭配融合，突顯出特色與個人風格，讓屋主能擁有一間專屬於自己的家，增添歸屬感。

充分溝通 構築獨「家」氛圍

本案設計團隊事前充分與屋主溝通，配合屋主需求選用建材，並善用混搭手法創造出通透空間，讓人在充分享受家的靜謐與悠閒之餘，也能與家人之間靠得更近，成就溫馨暖和的家庭時光。這樣的設計裝潢，打造的不只是一間華美的房子，更是真正凝聚家庭成員向心力的「家」。

設計檔案

案例名稱：新竹王宅室內設計

數坪：40 坪 (室內)

房間格局：4 房 2 廳 3 衛

主要建材：鋼刷木皮、鐵件、系統櫃、灰鏡、大理石、烤漆

設計風格：現代風格

設計公司：橙碩室內設計

主設計師：胡捷荏

連絡電話：0915393883

更多作品與網站：www.csid.com.tw

本文摘自 2018 年 2 月 5 日出刊之《住展雜誌》431 期設計與裝潢單元，同期內容除本文外，並有「2018 完工重大建設一覽」、「在地建商力抗房市寒冬」、「凶宅，和您想的不一樣！」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 謝謝！

來源：《住展雜誌》 431 期

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