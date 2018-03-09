這些建案超有料 所以價格高！

【文 / 住展雜誌】

平平都是房子，為什麼有些賣得超便宜，有些卻貴得嚇死人？有道是「一分錢一分貨」，地段佳且用料下重本的建案，自然沒有委屈身價的道理……

在房市盤整的年頭，『讓利』成了建案順銷的必備條件，且隨著讓利風潮愈吹愈狂，業者們的姿態也愈放愈低，使市場上湧出許多中古價、破盤價新案，帶動房價向下修正。

縱然時機歹歹，仍有部分建案堅持底氣，硬是開出區段高價挑戰市場接受度，看在多數民眾眼裡，一定會覺得這些咬定價格不放鬆的建案『頭殼壞去』，對這些高價案敬謝不敏。

事實上，膽敢逆勢標榜昂貴身價的建案，在地段、建材用料、建商品牌、產品規畫及視野景觀方面，都各自有其獨到之處，可說是貴得理直氣壯！因此仍有不少識貨的消費者投石問路。以下就為您選出北北桃三都中，最具代表性的六個高價案，深入分析其鞏固價位的關鍵因素。

桃園市龜山區 山葉太和

高價案的出現，往往是當地最受關注的房市話題，若是在低價區冒出高價案，討論程度更是熱烈，位於桃園市龜山區的「山葉太和」，便是在低價區掀起震撼天價的指標個案。

「山葉太和」所在的龜山市區工業氣息濃重，房價表現長期落後鄰近的桃園市區與林口新市鎮，消費者對當地的認知價碼，至今仍在每坪十八萬到二十五萬之間徘徊，縱使環境質感較佳的桃園巨蛋一帶，偶見開價三字頭的新案浮現，但實際成交價鮮少站上三十萬／坪。

雖然賣破三字頭好比不可能的任務，但「山」案坐擁龜山罕有的南崁溪水岸景觀，採用頂級建材 (如德國超跑尺度飛梭門) 與國際設計雕塑產品，搭配不到三成的精實公設比，使業者對房價深具信心，一舉開出逾三十五萬／坪的區段天價，且議價空間甚微，但硬梆梆的價格，也難免使銷況陷入挑戰。

桃園市桃園區 中悅麗舍花園

眼看龜山高價案價碼幾乎與桃園市區平起平坐，做為桃園房價領頭羊的藝文特區，當然得展現出不容挑戰的氣勢，由『坐四搶五』的名貴建案─「中悅麗舍花園」，挺身捍衛藝文特區鍍金地段的頭銜。

「中悅麗舍花園」由百坪豪宅「悅府」及頂級商辦「悅軒」組成，當中「悅府」正對藝文廣場，景觀、視野俱佳，地段保值性亦屬桃都之最，且建商中悅建設乃桃園豪宅品牌，不論建材用料還是業者聲名，放眼全桃園皆為上選，因此平均開價高達四十六萬／坪，實乃意料之中的事。

「悅府」坐四望五的高價，以當前的角度來看，或許有點難接受，但藝文特區在過去景氣高峰時期，曾有衝破五字頭的紀錄，實力不容小覷，對比高點時的天價，現今本區的四字頭價位，仍具相當未來性。

新北市林口區 薇閣雲鼎

與桃園相鄰的新北林口新市鎮，以往憑藉親民房價拉攏雙北民眾移居，但近年林口建設頗豐，百貨、捷運相繼落成，使當地湧現不少高價建案，其中每棟要價兩千五百萬起跳的新林段別墅區，近期更受私立貴族名校︱康橋國際學校設立之惠，吸引許多高資產家庭前往置產，成為新興的富人聚落。

既然客源鎖定金字塔尖端的富豪，建案在產品規劃上絕對不能馬虎，緊鄰保護區、價碼足足是區域行情兩倍有餘的「薇閣雲鼎」，便是當地精雕細琢的指標豪墅作品。

「薇」案將基地適度留白確保住戶隱私，同時透過天井將採光引入地下室，並以造景華美的帶狀院落，銜接萬頃保護區無價綠景。別出心裁的設計，使它縱然昂貴，仍頗受層峰青睞。

新北市新店區 冠德創新殿

把目光拉回雙北蛋黃區，價格與首都比肩的新北新店市中心，經過一段時間沉寂後，終於因新店區公所公辦都更案─「冠德創新殿」的出現，再度翻身成為雙北的房市焦點。

新店市區因交通便捷、商業發達，房價比台北市外圍的文山、萬華還貴，特別是捷運大坪林站至新店區公所站之間的北新路沿線，在房市高點之際，價格一度來到七、八字頭的高水位。

然而隨著房市反轉，近一、兩年新店市中心房價已退守六字頭，但「冠德創新殿」具有大基地、臨捷運站、全棟制震、地標建築及老字號建商品牌等多重優勢，且該案所在地便是未來的『新店行政生活園區』，生活機能可謂新店之最。在諸多加分條件力拱下，「冠」案的八字頭開價，也就沒那麼令人吃驚了。

台北市萬華區 岳泰豐鼎

都更案創高價的情況，在老屋遍佈的台北市亦屢見不鮮，尤其是開發時序久遠、發展近乎飽和的萬華西門商圈，更是都更案展現實力的最佳舞臺，如近期登場的「岳泰豐鼎」，即為都更案寫高價的典型個案。

都更案之所以屢創天價，首要原因是地段條件出眾。現今能吸引業者出手整合的都更案，絕大多數都位在不動產價值突出的精華區，如此才有利可圖，加上週邊多半開發甚早的舊社區，生活機能已到位，價格自是不會太便宜。

其次則是整合成本相對高，一宗都更案從開始洽談到重建完成，少說都得等個五年、十年，過程中還充滿變數，增加業者的成本與風險，以至於建案在端上市場後，價格也不容易壓低。

而「岳」案所在的西門商圈，地段本就出色，且三百多坪的基地適當退縮，棟距相對舒適，因此業者對價位頗為堅持，估計開價將比當地目前的六、七字頭行情多出一個字頭。

台北市大安區 ONE PARK TAIPEI 信義聯勤

要說貴得最有道理的建案，坐落天龍國核心的「ONE PARK TAIPEI 信義聯勤」料可拔得頭籌。該案所在的大安森林公園周邊，本就是豪宅林立的首都豪門生活圈，過去連鳥籠型小宅都有突破兩百萬／坪的驚人紀錄，足見當地鑽石級的地段身價。

更難得的是，該案懷抱森林公園首排視野，景觀條件卓越，且全案從建築外觀到室內空間設計，均出自國際級巨擘之手，整體規劃以倫敦、紐約等世界都心公園宅為典範，身價當然也得展現出王者氣勢，百坪豪邸單戶總價少說好幾個億。

雖然要價不斐，但該案平均單價換算下來，仍未逾越前央行總裁彭淮南設下的三百萬防線，與國際上單價動輒五、六百萬甚至上千萬的同等級大戶相較，價位仍屬相對低調。

夠特殊才保值

上開高價案，各自有其支撐價碼的強勁優勢，但說穿了，其實都是以獨樹一格的特殊性維繫身價，畢竟『物以稀為貴』是商業市場的硬道理，若只是單純堆疊建材，而沒有在產品規劃方面下苦功，創造出建案不可取代的唯一性，消費者又豈會甘願捧著大把銀子買單呢？

本文摘自 2018 年 2 月 5 日出刊之《住展雜誌》431 期住展眺望單元，同期內容除本文外，並有「2018 完工重大建設一覽」、「在地建商力抗房市寒冬」、「凶宅，和您想的不一樣！」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 謝謝！

來源：《住展雜誌》 431 期

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