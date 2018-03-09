國銀柬埔寨獲利年增逾3成 金管會再准合庫增設2支行

金管會表示，目前我國有 6 家銀行在柬埔寨設立分支機構，其中國泰世華商業銀行及玉山商業銀行各設有 1 家子行，合庫銀行、第一銀行及兆豐銀行等 3 家銀行設有分行，還有上海商業儲蓄銀行設有代表人辦事處。

不過，金管會再同意合庫銀行申請於柬埔寨金邊分行轄下增設永盛支行及西哈努克支行，目前合庫銀行柬埔寨金邊分行轄下已有 4 家支行包括德他拉、菩森芷、暹粒及市中心等支行，加計這次申請的永盛支行及西哈努克支行，共有 6 家支行。

此外，根據金管會統計，本國銀行 2015 年柬埔寨稅前獲利新台幣 12.59 億元，2016 年受到玉山銀行柬埔寨子行虧損 6.68 億元影響，稅前盈餘降腰斬至 6.32 億元，去年玉山銀行柬埔寨子行虧損擴大為 7.67 億元，但整體本國銀行去年柬國獲利增至 8.5 億元，年增率 34%。

合庫銀行董事長雷仲達表示，合庫銀行在柬埔寨的經營策略上，是繼 2016 年首次跨出金邊市，北進該國第 3 大城市暹粒市（吳哥窟）設點後，除再次跨出金邊市南進濱海的第 2 大城市西哈努克市，並同時瞄準金邊市南方前哨站的加華工業區及安達工業區，採雙管齊下方式規畫西哈努克支行及永盛支行，未來合庫銀行將以金邊市的金邊分行為樞紐，搭配市區內 4 家支行，連結北邊的暹粒支行及南邊的西哈努克支行，鎖定黃金三角布局，串連柬國重要地區，提供台商及在地客群完整金融服務網絡。

不僅如此，雷仲達指出，2017 年也是合庫銀行海外獲利豐收的 1 年，其盈餘收益占該行總獲利約 4 成，加計向柬國主管機關申請的這 2 家支行後，合庫海外據點將達 22 個，服務領域橫跨歐、美、亞、澳四大洲，並持續看好柬國經濟發展動能，今年 2 月初加碼增資金邊分行 2 千萬美元，充裕資本適足率，以實際行動深耕當地市場，持續支持在地企業成長茁壯，並與柬國經濟發展共創輝煌。

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