商務部：1月中國份技術進出口大幅增長

3月9日，商務部服貿司負責人介紹了2018年1月我國技術進出口有關情況。

2018年1月份技術進出口大幅增長，全國共登記技術進出口合同1341份，合同總金額311億元，其中進口合同642份，金額176億元，同比增長22.3%;出口合同699份，金額135億元，同比增長24.6%。

從技術貿易方式來看，以專利技術、專有技術、軟件著作權等知識産權許可和轉讓形式開展的技術貿易日益活躍，規模快速增長。1月份，專利技術、專有技術、相關商标許可和計算機軟件的進口合同金額為137.6億元，同比增長61.4%，占技術進口總額的78.2%;出口合同金額為33.5億元，同比增長51.7%，占技術出口總額的24.8%。

從技術貿易市場來看，芬蘭、日本、美國是前三大技術進口來源地，進口金額分别為31.7億元、30億元、27.8億元，合計占技術進口總額超過50%;美國、中國香港、芬蘭是前三大技術出口目的地，出口金額分别為28.7億元、22.6億元、14.9億元，合計占技術出口總額近50%。

從技術貿易涉及行業來看，我國技術進出口第一大行業均是通信設備、計算機及其他電子設備制造業。其中，進口合同額48.7億元，同比增長71.4%，占技術進口總額的27.6%;出口合同額28.8億元，同比增長67.7%，占技術出口總額的21.3%。

來源：證券時報

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