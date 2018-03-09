中國鋼鐵產量未減？歐盟延長5年72%鋼鐵關稅

《ZeroHedge》報導，儘管全世界都對美國總統川普的貿易關稅持著懷疑及批評的態度，但實際上沒有人願意指出，川普抨擊中國的貿易習慣案例卻沒有錯誤。

據了解，中國因過度投資導致自 2014 年開始便傾銷其鋼鐵至他國，而美國前總統歐巴馬也因此於 2015 年 12 月 23 日對中國的鋼鐵進口進行了 266% 的貿易關稅。同時，不僅僅是美國對中國征收關稅，歐盟也是如此，於 2 天前對中國的 72% 鋼鐵關稅再次增加了 5 年的期限。

鋼鐵價格（藍）中國鋼鐵出口量（白）/ 圖：彭博

北京政府於 2016 年發誓，為應對全球貿易戰的行動，減產並削減產能，計劃淘汰 1 億至 1.5 億噸的鋼鐵產能。然而，《路透》社報導顯示，中國的主要鋼鐵生產地區 - 河北省北部 - 並未減少，反而增加了鋼鐵產量。

唐山是中國鋼鐵生產的中心地帶。這座城市是國有企業唐鋼集團的總部所在地，該集團於 2006 年與其他公司合併組建河北鋼鐵集團，也是全球第 2 大鋼鐵生產商。唐山位於首都北京以東約 100 英里處，是中國「十大霧霾城市名單」中排名第 7 的污染城。

傾銷的目的是因中國國內無法消化 (需求量不夠) 產能過剩的鋼鐵所制，而非任何國家的意願。

然而，為了以政府投資支撐 GDP、及確保百萬的鋼鐵員工留在崗位上，中國不得不繼續大量生產鋼鐵。

近期，中國驅趕了訪問「無鋼鐵廠城市」的《CNBC》記者，因她在該城內發現了一座鋼鐵廠。