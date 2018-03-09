時隔150年 中國GDP將很快再度超越西歐！

摘要：若未來美國保持 2% 的年經濟增長率，而將中國增長率分為 6.5%、6%、5.5% 和 5% 來計算，中國經濟總量將分別在 2028、2030、2031 或 2034 年超越美國。

今年的政府工作報告指出，經濟增長目標依然是 6.5% 不變。中國經濟繼續維持中高速增長的同時，也一次次超越其它國家和地區的經濟總量。而下一個在 GDP 上即將被中國超越的地區，就是「歐元區」。

3 月 7 日，彭博根據 IMF 和世界銀行等國際機構的數據預測稱，中國 GDP 將在 2018 年超越歐元區 19 國，達到 13.2 兆美元，歐元區則為 12.8 兆美元。

歐盟 28 國中（包括英國），有 19 國使用歐元，如下圖橙色所示。而其餘 9 個國家雖然是歐盟成員，但依然保留自己的貨幣，不算在歐元區範圍內。

此次中國超過歐元區具有指標性意義，這是時隔 150 年之後，中國的經濟規模再度超越西歐。歐元區雖然不是一個「國家」，但其範圍大致和傳統的西歐吻合。

根據著名經濟歷史學家安格斯 · 麥迪遜（Angus Maddison）的研究成果，中國上一次經濟規模大於西歐，還是 150 年前的 19 世紀中葉。

下圖是 1500-2000 年間，全球各大區域的 GDP 占比。從 1500 年西方地理大發現開始（明朝中葉）至 1820 年前，中國的經濟總量一直大於西歐。

數據來源：Angus Maddison，製圖：Visualizing Economics

到 1860 年第二次鴉片戰爭後，中國經濟規模在全球的占比迅速減少。相反，在工業革命的發展帶動下，西歐經濟總量大幅增長，西歐國家 GDP 也開始了對中國長達 150 年的領先。

常有學者稱中國在地理、語言（方言）和文化的複雜性，一點也不亞於歐洲，體量和歐洲相當。渣打銀行全球首席經濟學家 David Mann 表示，中國此次反超了西歐，（優勢）會一直持續下去。

實際上，麥迪遜從公元元年開始，回溯了過去 2000 年的全球各大經濟體的經濟規模，測算了世界各個大國的歷史經濟占比。

從下圖可以發現，中國和印度在 1820 年前，一直是全球最大經濟體，是公元元年至 1820 年的歷史常態。而進入 19 世紀後，中國和印度經濟規模迅速萎縮，西歐各國和美國開始崛起，並領先全球將近 200 年。

從 1980 年代開始，中國經濟規模開始逐步復甦，回歸歷史常態。印度也有相應的恢復，全球經濟的比重也就跟着發生變化。

目前，擁有中國、日本、印度、韓國和印尼的亞洲，在經濟規模上已超過北美和南美洲之和。亞洲開發銀行曾預計，2050 年時亞洲的經濟將佔全球經濟總量的一半。

David Mann 表示，中國的增長軌跡有助於全球經濟恢復到歷史常態，西方經濟體的比重僅在過去的 150 年裡超過了東方國家。

野村控股新興市場經濟主管 Rob Subbaraman 認為，中國 19 世紀前曾是世界上最大的經濟體，有著巨大的影響。目前，中國正重新崛起為一個經濟強國。

連續超過法國、英國、德國、日本和歐元區後，中國已經坐穩全球第二經濟大國的位置，前方僅有美國尚待超越。

若未來美國保持 2% 的年經濟增長率，而將中國增長率分為 6.5%、6%、5.5% 和 5% 來計算，中國經濟總量將分別在 2028、2030、2031 或 2034 年超越美國。

不過，在未來的經濟增長中，中國也將面臨一些困難和挑戰，如人口老齡化、債務問題、經濟轉型升級等。只有在經濟動能得以維持，且持續發現新增長點的情況下，上述推測才可能成為現實。

當下，美國經濟總量仍是中國的 1.7 倍。

『新聞來源／華爾街見聞』