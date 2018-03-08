我對美出口值 鋼鐵占1成 為美第8進口來源國

美國總統川普頻頻祭出高關稅，企圖保護本國企業，貿易保護主義正在興起中。繼太陽能產品後，美國將針對鋼材、鋁材課徵高關稅，但可能採取差別待遇。台灣也出口鋼鐵製品到美國，占我對美出口比重的 1 成，但占總出口值的 1.2％。美國的鋼鐵最大進口來源為加拿大，台灣排名第 8，至於中國大陸，排名第 11。

美國將對進口鋼鐵及鋁製品，課徵高關稅，對進口美國的鋼材課徵 25％的高關稅，鋁材課徵 10％的關稅，以保護美國鋼鋁產業，根據經濟部多方了解，高關稅並非一視同仁，而是差別待遇，可能針對特定產品及少數國家，例如北美自由貿易協定夥伴加拿大及墨西哥予以豁免， 其他國家將不會給予豁免。

根據經濟部調查 2017 年的統計數據，美國從 100 多個國家進口鋼材，其中 78% 來自 10 個國家，加拿大排名第 1，其次依序為：巴西、南韓、墨西哥、俄羅斯、土耳其、日本，台灣、德國和印度。至於中國大陸，其鋼鐵產品對美國的輸入量比重僅約 2%，位居第 11 位。

根據駐外單位所獲得資訊，拉美地區的巴西及墨西哥，均為美國鋼鐵產品主要進口來源，因此這項貿易保護措施已經引起巴西及墨西哥極大的反彈。

美國是巴西最大的鋼品市場，2017 年巴西出口美國鋼品約 500 萬公噸，占總出口量 32%，出口金額 25 億美元，巴西官方曾經向美國遊說，強調巴西出口到美國的鋼品 8 成屬於半成品，兩國鋼品生產結構屬於互補性，巴西鋼品不會威脅美國國家安全，同時，巴西也不排除訴諸 WTO 或鎖定美國進口的精煉石油及醫藥品課以重稅。

至於台灣，2017 年出口鋼鐵與鋼鐵製品到美國的金額 37.3 億美元，占我國對美出口比重約 1 成，占我國總出口值的 1.2％，對美國出口鋁製品則不到 1 億美元。

中廣記者陳儷方台北報導。（圖：川普）