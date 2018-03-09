分析員﹕港股挑戰三萬一 醫藥股料跑贏電力股

美國政府擬就對鋼及鋁產品開徵關稅似有鬆口跡象，促使三大指數高收，亞太區股市今早均普遍上揚，其中日本股市早段錄得逾200點升幅。市場人士預期今早大市將會高開，挑戰31000點。

道瓊斯指數收市報24895點，升93點或0.4%，標準普爾指數收市報2738點，升12點或0.5%，納斯達克指數收市報7427點，升31點或0.4%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7203點，升45點或0.6%，德國DAX指數收市報12355點，升110點或0.9%，納斯達克指數收市報5254點，升66點或1.3%。

港股在美預託證券(ADR)走勢個別，匯豐控股(00005-HK)AZDR折合收市報76.99元，較本港收市價高0.9%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報72.16元，較本港收市價高0.6%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報9.74元，較本港收市價高1.5%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.33元，較本港收市價低1%。

美國政府對鋼﹑鋁產品在開徵關稅安排上料有調整，但是對中資鋼廠及鋁廠會否帶來太大刺激作用？相信有限。不過消息對相關股份應有短暫刺激作用，投資者可以在合適時考慮獲利。至於內銀及內房股方面，亦可以多留意較落後的股份。昨日九龍倉集團(00004-HK)已公布2017年業績，投資者看到有關業績，以及管理層對系內各公司在業務發展上方向作出的表述後又有何觀感呢？不過會德豐(00020-HK)今早向海航系買地的消息，又是一個相當有趣的情況。

時富證券聯席董事鄧建初指出，今日大市將會高開，可以挑戰31000點，又預料30500點成支持位。他又認為醫藥股較電力股為佳。

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