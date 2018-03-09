需求旺盛接種價格上浮 四價宮頸癌疫苗仍“一苗難求”

據上證報消息，3月8日，備受關注的四價HVP疫苗開始在上海市部分接種點接種。

當日，記者電話咨詢了上海多家社區衛生服務中心及特需接種門診，發現不是“沒有疫苗”，就是大幅漲價還需排隊等候兩周以上。接種價格由標準的3劑2410.5元上調至3699元到3999元不等，排隊日期也由兩周到數月不等。

北京、重慶等地也是“一苗難求”。據悉，目前中國内地獲批上市的四價宮頸癌疫苗是由智飛生物獨家代理美國默沙東的四價佳達修，疫苗於去年5月正式獲批，並陸續在國内25個地區中標。各地區接種點也在年關前後陸續開始提供接種服務。

獨家代理該進口産品的智飛生物(300122-CN)表示，上市初期疫苗供應的确很緊張，尤其一線城市對於四價宮頸癌疫苗的需求尤為旺盛，供應也更緊缺。但絕對不是饑餓營銷，同時該産品的全國招投标價格統一，不存在囤積居奇的可能性。公司將密切關注各地需求，同時加大學術推廣力度，保持與供應商的良好溝通，確保及時滿足市場需求。

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