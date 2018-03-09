商務部：中方堅決反對美對進口鋼鐵和鋁産品全面征稅

據商務部網站3月9日消息，華盛頓時間2018年3月8日，美國總統特朗普簽署命令，認為進口鋼鐵和鋁産品威脅到美國國家安全，決定將對進口鋼鐵和鋁産品全面征稅，稅率分别為25%和10%，暫時排除加拿大和墨西哥的産品。商務部貿易救濟調查局局長王賀軍就此發表談話。

王賀軍指出，美方措施是以國家安全為名，行貿易保護之實。實際情況是，美國進口的鋼鐵和鋁産品絕大部分屬于民用産品，談不到損害美國國家安全。美國濫用“國家安全例外”條款，是對以世貿組織為代表的多邊貿易體系的肆意破壞，必將對正常的國際貿易秩序造成嚴重沖擊，中方堅決反對。

王賀軍指出，中方注意到美方行動已引起歐盟、巴西、韓國、澳大利亞、土耳其、俄羅斯等衆多世貿成員的強烈反對，并表示將對美方的錯誤行為進行有力反制。中方已通過多層次、多渠道表達中方立場和關切，向美方提出了嚴正交涉。中方將在評估美方措施給中方造成損失的基礎上，采取有力措施，堅決維護自身的正當權益。

王賀軍強調，美方的措施不僅損害他國利益，也不符合美國自身利益，美國國會議員、行業組織、企業等已對措施提出強烈反對。中方敦促美方尊重多邊貿易體系的權威，盡快撤銷相關措施。

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