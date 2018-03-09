支付寶夥長和(00001-HK)推支付寶已累積百萬以上用戶

支付寶香港推出至今已累積過百萬用戶。

螞蟻金服與長和(00001-HK)成立的合資公司APSHK，其行政總裁陳婉真表示，自去年5月至今，支付寶香港擁有過百萬用戶，合作商家逾1萬家。在合作商戶中，有80%是可以援內地及香港支付寶系統。

她表示，成立合資企業因雙方對香港市場有信心，希望雙方可有深入合作，將業務滲透至香港的衣食住行不同方面，而支付寶香港日後亦會引入更多服務，例如容許用戶交屋苑理費。同時，支付寶香港於未來1年將繼續拓展香港中小商戶市場。

她續指，目前金管局推出的快速支付系統於9月份推出，她認為可以為加快銀行轉賬速度，亦可以縮短公司提供服務所需時間，增加服務質素。她又指，公司仍在研究是否申請虛銀行牌照。

長和聯席董事總經理霍建寧表示，支付寶是國內支付業務的巨人，長和在港擁有多項零售、民生甚至屋邨業務，表示對於支付寶進入本港市的發展：「可幫你推」。

長和系多隻股份罕有地於下周五(16日)同日公布業績，市場惴測主席李嘉誠屆時會否宣布退休，霍建寧僅指：「今日講支付寶。」

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