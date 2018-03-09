【大昌投顧】盤前分析－電子指數相對強勢，並且有創波段新高表現



◆盤勢分析

1. 台股開高走高，早盤一度漲逾百點，不過追價意願仍不高，高檔整理，尾盤漲幅收斂，終場以上漲 77.92 點作收。短線上重新回至月線之上，但趨勢依舊下彎，能否站穩扭轉翻揚，持續觀察，不過後勢量價齊揚表現的話，對台股相較有利，籌碼面外資小幅賣超，買盤何時能回籠，挹注台股動能持續觀察。

2. 櫃買指數相對強勢，且盤中創波段新高，並且已經吞噬先前長黑 K 的高點，中小型個股可望開始活絡，未來若能扭轉月線趨勢翻揚，屆時將更加強勢表現。

3. 金融指數整理格局漲幅不大，月線能否快速站回，對未來走勢才較有利。電子指數相對強勢，並且有創波段新高表現，權值股逐漸回穩，有利後勢走勢，而強勢族群有砷化鎵、記憶體、面板、二極體等。傳產類股則由生技、汽車零組件等表現較佳。

4. 台灣經濟研究院發布 1 月製造業景氣燈號，由去年 12 月的 11.27 分增加 2.69 分至 13.96 分，轉為代表景氣持平的綠燈，並且結束連 7 個月黃藍燈的紀錄。展望未來，近來全球貿易摩擦不確定性因素升溫，後續製造業景氣表現，仍有待觀察其變化。

5. 除了各國政府訂出電動車利多加持下，近期不少國際大廠 Google、Uber、百度積極發展無人車技術，而無人車實現，仍需要有較成熟的自動駕駛技術做為後盾，然而未來能否讓電動車或自駕技術更加成熟，也是汽車零組件產業觀察重點之一。

