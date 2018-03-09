【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市走揚，台股跳空上漲

美股收紅，費城半導體指數連日創新高，激勵台股電子族群走揚，加權指數收盤上漲逾 77 點。終場台指期上漲 121 點 (+1.13%)，正價差 5.76 點，電子期上漲 6.55 點 (+1.46%)，正價差 0.41 點，金融期上漲 5.4 點 (+0.45%)，逆價差 0.86 點，非金電期上漲 82 點 (+0.67%)，逆價差 8.31 點。台指期上漲，逆價差轉為正價差，期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 927 口，淨空單部位 3576 口；投信淨空單減少 516 口，淨空單部位 32966 口；外資淨多單增加 3390 口，淨多單部位 49664 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線跳空開高，收上影線紅 K 棒，指數站上各期均線，籌碼面部分，單日成交量能約 1207 億元，外資上市現貨賣超金額約 9.52 億元，期貨未平倉淨多單 49664 口，外資現貨多單減碼、期貨多單加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.45 變動到 1.50，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 10,500 點，外資選擇權淨空單部位 45,873 口。

