台股盤前─春天提早報到 萬一關前先看「雙高」概念

台北股市集中市場的交易量能緩步回升之中，也見到外資賣盤的減緩且市場投資人重整信心的後的新資金進駐，證券分析師黃漢成及張陳浩都看好量能回升的攻堅行情，目前對於選股焦點置於高殖利率及高股利個股。

昨日如宣布配 0.7 元股息並買回 20 萬張庫藏股的聯電 (2303-TW) 站上漲停，即為這一波「雙高」概念行情的重要代表。

證券分析師黃漢成明白指出，就目前台股站上月線的走勢來看，未來仍偏向震盪走高的方向，最重要的觀察點在於集中市場是否出現 1400-1500 億元成交量能的攻擊發起量；而蘋果概念也是市場今天必須注意的重點。

就亞洲區域股市來看，包括香港、日本、南韓及上證指數昨日都呈現上漲收紅格局，挹注多頭的氣勢。至於今晨收盤的美股指數來看，四大指數同步收紅，包括道瓊工業平均指數收高 93.85 點或 0.38% 至 24895.21。Nasdaq 指數收高 31.30 點或 0.42% 至 7427.95。S&P 500 指數收高 12.17 點或 0.45% 至 2738.97。費城半導體指數收高 1.58 點或 0.11% 至 1402.05。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，集中市場大盤連日出現量能增溫態勢，如方向不變，可望帶動台股大舉重返 10950 的起跌位置區；就目前市場資金的流向來看，電子股的表現將明顯優於傳統產業股。

證券、期貨分析師及會計師的張陳浩強調，台股大盤在昨日站上所有均線，且資金有重回生技、功率放大器 (PA)、二極體及矽晶圓等已拉回整理的類股，而挖礦概念股的走勢拉回，明顯的類股健康輪動，對於台股絕對有利；師目前各公司陸續召開董事會並敲定去年股利的同時，對於高殖利率及高股利個股。

在市場重要訊息方面，製鞋廠鈺齊 (9802-TW) 去年營收、獲利同創新高，財報稅後純益 8.03 億元，每股純益為 5.65 元，董事會決議配發現金股利 4.1 元。

蘋果供應鏈大廠華通 (2313-TW) 去年第 4 季受惠供貨蘋果 iPhone X 類載板帶動，營收創新高紀錄，全年稅後純益也亮眼，達 35.77 億元，年增 1.2 倍，該公司董事會針對去年盈餘，每股擬配現金股利 1.2 元，較上一年配發的 0.6 元也增加 1 倍。

PCB 及面板設備廠志聖工業 (2467-TW) 公布去年財報稅後純益為 4.03 億元，以目前股本計算，每股純益為 2.54 元，該公司董事會並決議擬對於去年股利每股配發 1.5 元現金。