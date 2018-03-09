【統一證券】盤前分析－震盪格局未改、謹慎操作為上



◆盤勢分析

美國白宮對於鋼鐵、鋁關稅態度有所緩和，雖使短期貿易戰擔憂略為緩解帶動股市反彈，但非農就業數據等因素仍將使國際股市震盪劇烈，台股後續表現不宜過度樂觀。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，今天早晨美國總統川普正式簽署徵收鋼鐵及鋁的進口關稅，將于兩周後正式生效；不過，給予加拿大及墨西哥 30 天的豁免期，各國政府也有兩周的協商時間；由於美國官方態度強硬，將造成各國採取報復手段，全球進入貿易戰的不確定性，不利於美股後勢穩定。

第二、中國公布 2 月份出口數據，出乎意料的較去年同期大增 44.5%，遠高於市場預期的 11%，為近三年來最高的單月年增率；雖春節的滯後因素可能使 3 月出口增幅放緩，但今年中國經濟復甦動能仍顯著強勁，加上正值全國兩會會議期間，市場投資氣氛熱絡，可望帶動陸股後勢偏多發展。

第三、技術面觀察。台股昨日跳空走升，重新站回短中長期均線之上，但量能受國際政治因素影響仍未放大，2/5-2/6 向下跳空缺口未能有效突破， KD 死亡交叉態勢尚未扭轉，且近期多項國際政治及經濟數據因素使市場觀望氣氛較濃厚，台股近期表現宜以反彈視之，仍不可過度樂觀。

第四、昨日盤面觀察。美國證監會 SEC 發布公告，暗示將對未註冊的數字化資產交易平台加強監管打擊，使比特幣為首的虛擬貨幣集體重挫，挖礦概念股包括撼訊、麗臺、映泰連袂跌停作收；聯電公布買回 20 萬張庫藏股，今年並將配發現金股利 0.7 元創 7 年以來新高，激勵股價帶量漲停；中裕藥證通過激勵生技族群昨日續強，包括佰研、泰博、金可、藥華藥、智擎等股價均有上攻。

